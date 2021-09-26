Amerika'da Keşfedilen 21.000 Yıllık Ayak İzleri, Bildiklerimizi Değiştirdi!

Amerika'da keşfedilen en azından 21.000 yıllık insan ayak izleri, şimdiye dek bildiğimiz pek çok şeyi bir daha düşünmemiz gerektiğini gösteriyor...

26 Eylül 2021 00:02

Levent Öztürk