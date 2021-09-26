Amerika'da Keşfedilen 21.000 Yıllık Ayak İzleri, Bildiklerimizi Değiştirdi!

Amerika'da bilinen en eski insan ayak izleri, günümüzde New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı olan eski bir göl yatağında ortaya çıkarıldı. 23.000 ila 21.000 yıl öncesine ait olduğu hesaplanan ayak izleri, insanların kıtaya nasıl ve ne zaman geldiğine dair yaygın olarak kurulmuş teorilerin çoğunu sarsıyor.
İzler ilk olarak White Sands bölgesinde seyahat ederken bu izlerin çoğuna rastlayan White Sands Ulusal Parkı'ndan David Bustos tarafından fark edildi. Buldukları karşısında hayretler içinde kalan Bustos'un ayak izlerini incelemek için bir bilim insanını davet etmesi ile beraber de Ocak 2016'da mevcut kazı programı başlatıldı. Ve şimdi, Birleşik Krallık'taki Bournemouth Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, ABD Jeolojik Araştırmaları ve Ulusal Park Servisi'nden çok uluslu bir ekip, Science dergisinde bu çığır açan keşfin analizini yayınladı.
Araştırmaları sonucunda ekip, izlerin çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere insanlar, mamutlar ve köpek benzeri bir etobur tarafından yaratıldığını doğruladı. Araştırmanın belki de en şaşırtıcı kısmı ise, çevreleyen tortu tabakasının bir analizi sonucunda bu izlerin 23.000 ila 21.000 yıl önce toprağa işlendiğinin bulunması oldu.
Bournemouth Üniversitesi'nden ortak yazar ve memeli paleontologu Dr Sally Reynolds, konu ile ilgili "bunlar Amerika'daki bilinen en eski, tarihi en iyi belirlenmiş ayak izleri" dedi.
İnsanların Amerika'ya nasıl ve ne zaman geldiklerinin hikayesi hala hararetli bir şekilde tartışılıyor. Yakın zamana kadar, en yaygın kabul gören görüş, Amerika'nın en eski sakinlerinin, yaklaşık 15.000 ila 13.000 yıl önce kıtaya yerleşen "Clovis kültürü" olarak bilinen bir grup olduğuydu.
Daha yakın tarihli keşifler, bu ilk sakinlerin gelişine ilişkin tahminleri 25.000 yıl ve hatta 33.000 yıl öncesine kadar uzanan tahminlerle geriye itti. Ancak somut kanıt bulunmuyordu. Yakın zamanda keşfedilen bu ayak izleri, insanların en azından 21.000 yıl önce Amerika kıtasını dolaştığını gösteriyor.
Dr Reynolds, "Ayak izleri tortu içinde çok narindir ve belirli koşullar altında bir alet veya kemiğin yapabileceği gibi aşağı doğru göç edemezler" diyor ve ekliyor: "Ayak izlerinin sayısı ve net şekilleri, kesinlikle insan olduklarını gösteriyor."
Bu buluşun tarih öncesi insan göçünü anlamamız konusunda bazı büyük etkileri olabilir. Çoğu araştırmacı, Amerika'daki ilk insanların, kuzeydoğu Sibirya ile batı Alaska arasında oluşan Bering kara köprüsü sayesinde Asya'dan geldiğine inanıyor. Daha sonra batı Kanada'daki buzsuz bir koridordan ve/veya bir Pasifik kıyı yolundan güneye doğru gittikleri düşünülüyor.
Ancak, yaklaşık 23.000 yıl önce, dünyanın bu kısmı son Buzul Çağı, yani Son Buzul Maksimumu (LGM) içerisindeydi. Daha önce Amerika üzerinden bu göçün LGM sırasında tamamlanamayacak kadar zor olacağı varsayılmıştı. Bu cesur ayak izleri ise açıkça aksini söylüyor. Ancak, insanların bu zorlu yolculuğu tam olarak nasıl başardığı belirsizliğini koruyor.
"Bulguların, bu, en erken göçlerin Asya üzerinden, Bering Kara Köprüsü üzerinden ve Alaska'ya geldiği anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Buz tabakaları eridiğinde ve bir göç koridoru açıldığında güneye doğru hareket edeceklerini önceden düşünmüştük, ancak White Sands'deki daha erken bu tarih, insanların zaten Amerika'da olduğunu gösteriyor" diyor Reynolds ve sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bu, şu anlama geliyor: insanlar Amerika'ya çok daha önce göç ettiler, ama yine aynı yoldan..."
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