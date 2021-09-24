Instagram hesap açma nasıl yapılır? Instagram giriş ekranı (Kaydol)

Instagram'da hesap açma işlemi nasıl yapılır? Yaklaşık 11 yıldır hayatımızda olan Instagram, ilk olarak 2010 yılında IOS işlemcili cihazlar için ücretsiz olarak kullanılmaya başlanmıştır. Android cihazların Instagram ile tanışması ise 2012 yılında gerçekleşir.
Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, dünya çapında popüler sosyal medya araçlarından biridir. Her geçen gün kullanıcı sayısı artan Instagram'da bireysel ve işletme hesapları bulunur. Kullanıcılar fotoğraf, video, hikaye paylaşarak ya da canlı yayın açarak takipçileri ile etkileşim kurar.
Beğeni ve yorum imkanları sayesinde Instagram kullanıcıları birbiriyle etkileşim içinde olabilir. Yenilikçi özelliklere sahip Instagram, büyük küçük herkesin ilgisini çeker. Instagram hesap açma işlemi yaparak sizler de Instagram dünyasına giriş yapabilirsiniz.
Peki Instagram hesap açma nasıl yapılır? Giriş ekranı ve adım adım hesap açma işlemleri şu şekilde;
Instagram giriş ekranı (Kaydol)
Instagram Hesabı Nedir?
Instagram hesabı, uygulamaya üye olan kullanıcıların profillerini düzenledikleri bir sayfadır. Tamam ücretsiz bir platform olan Instagram'da profil oluşturmak için ilk olarak hesap açılması gerekir. Hesap açma işlemini yaptıktan sonra oluşturulan üyelik bilgilerinizle tablet, telefon uygulamasından ve bilgisayar üzerinden Instagram'a girebilirsiniz.
Kullanımı giderek artan Instagram, kullanıcılarına iki farklı hesap açma seçeneği sunar. Kişisel ve işletme hesabı olarak ayrılan profiller, Instagram platformunda sıklıkla kullanılır. İşletmeler, fenomenler ve diğer kurumsal markalar Instagram'da işletme hesabı açarak sosyal medya çalışmaları yapar.
Kişisel hesap açan kullanıcılar diledikleri zaman hesaplarını işletme profiline çevirebilir. Instagram'da kişisel hesap kullanıcıları, profillerini herkese açık veya gizli yapabilir. Korumalı profillerde takipçiler onaylama işlemiyle listelenirken herkese açık profillerde takipçiler onay beklemeden takip etmeye başlar.
Instagram Hesabı Nasıl Açılır?
Instagram'ı kullanabilmek için öncelikle Instagram hesabına ihtiyaç duyulur. Profilinizi oluşturabileceğiniz hesabı telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden açabilirsiniz.
- Bilgisayar üzerinden Instagram hesabı açmak için Instagram.com sayfasına gidin.
- Açılan sayfadaki giriş panelinin altında "Hesabın yoksa kaydol" bölümü bulunur. Kaydol yazısına tıklayarak hesabınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.
- Hesap açma işlemi çok basit ve kolaydır. Cep telefonu veya e-posta adresini girdikten sonra ad soyad, kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak üyelik işlemini tamamlayabilirsiniz.
- Üye olurken seçtiğiniz kullanıcı adının özgün ve daha önce başka bir kullanıcı tarafından alınmamış olması gerekir. Almak istediğiniz kullanıcı adına Instagram izin vermiyorsa başka bir hesapta kullanılıyor demektir. Farklı harf değişiklikleri yaparak kullanıcı adınızı oluşturabilirsiniz.
- Kullanıcı adı seçerken harf ve rakamları tercih edebilirsiniz. Kaydol butonuna tıkladıktan sonra Instagram hesabınız açılmış olur. Ayrıca, Facebook kullanıyorsanız direkt Facebook hesabınız ile Instagram'a giriş yaparak hesap oluşturabilirsiniz.
Cep Telefonu ve Tablet ile Instagram Hesabı Nasıl Açılır?
Cep telefonu veya tabletten Instagram hesabı açmak için öncelikle uygulama marketini kullanarak Instagram'ı indirin. Google Play, App Gallery ve App Store'da ücretsiz olarak yayınlanan Instagram uygulamasını hem hesap açmak hem de paylaşım yapmak için kullanabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza giriş bölümü çıkar. Kullanıcı adı ve şifre istenilen panelin alt kısmında "Kaydol" butonu bulunur. Bu kısma tıklayarak Instagram hesabı açabilirsiniz.
İlk olarak e-posta veya cep telefonu bilgilerinizi girmeniz gerekir. Tercihinize göre kayıt olurken cep telefonu veya e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Bu bilgiler şifre değiştirme ve yenileme durumlarında hesabın güvenliğini sağlar. Ad-soyad, kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak hesap açma işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Kullanıcı adında harfler ve rakamlar kullanabilirsiniz. Instagram, kullanıcı isimlerinin özgünlüğünü ister. Daha önce alınan bir kullanıcı adı, yeni hesap açan kullanıcıya verilmez.
Platformdaki her hesabın kullanıcı adı özgün ve farklıdır. Hesap açma işleminin tamamlanması için kaydolurken kullandığınız cep telefonu veya e-posta adresine aktivasyon kodu gönderilir. Bu kodu kullanarak hesabınızı doğrulayabilirsiniz.
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