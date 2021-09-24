Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap silme linki

Instagram hesap silme adımlarını, hesap silme linkini ve tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır? Sosyal medya platformları büyük küçük herkesin ilgisini çeken teknoloji uygulamaları arasında yer alır.
Hesap dondurma işlemi ile ilgili adımları bu yazımızdan öğrenebilirsiniz: Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Hesap dondurma ve kapatma linkleri
Her platformun sunduğu özellikler farklıdır. Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım olanağı sunan Instagram, en popüler sosyal medya araçları arasında yer alır. Yaklaşık 10 yıldır günlük hayatın içinde yer alan bu sosyal medya platformu çeşitli yenilikler ile kullanıcıların beğenisini kazanır.
Fotoğraf ve video paylaşımı dışında Instagram üzerinden hikaye ve canlı yayın paylaşımı yapılır. Hikayeler kullanıcı isteğine göre profilde sabitlenir veya paylaşım süresi dolduğunda kaldırılır. Dünya çapında ilgi gören Instagram, kullanıcılarına hesaplarının gizliliği ve görünürlüğü hakkında çeşitli politikalar sunar.
Herkese açık ve korumalı profil olarak ikiye ayrılan hesaplar kişisel ve işletme profili olarak değişir. Sınırsız video ve fotoğraf paylaşma fırsatı sunan bu platformda hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilir veya silebilirsiniz. Instagram hesap silme işlemi yaparak hesabınızı kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Hesap dondurma işlemi ise bir süreliğine hesabınıza ait her şeyi gizlenmesidir.
Instagram Hesap Silme Nedir?
Kişisel ve işletme hesabı olarak ayrılan Instagram profillerine sahip kullanıcılar, hesaplarını istedikleri zaman silebilir. Hesap silme işlemi yapıldığında paylaşılan tüm fotoğraf ve videolar silinir. Ayrıca, silinen hesaptan yapılan yorum ve beğeni hareketleri kaldırılır. Hesap silme işlemi kullanıcıların profillerini kalıcı olarak kapatmasını sağlar.
Hesabı kalıcı olarak sildiğinizde tekrar Instagram'a girmek için yeni bir profil oluşturmanız gerekir. Silinen hesapta kullanılan kullanıcı adı başka hesaplara eklenmez. Hesap silme işleminin uygulama üzerinden yapılması mümkündür değildir. Instagram hesabını silmek isteyen kullanıcılar internet tarayıcısı üzerinden hesabı kalıcı olarak silme işlemi yapabilir.
Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
Silinen hesaplara ait tüm veriler Instagram tarafından silinir. Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce paylaştığınız fotoğraf ve videoları yedekleyebilirsiniz. Paylaşımlarınızın kopyalarını elinizde tutarak onları saklayabilirsiniz. Instagram hesabı silme işlemi uygulama üzerinden yapılmaz. İnternet tarayıcısı üzerinden silmek istediğiniz Instagram hesabına giriş yapmanız gerekir.
Cep telefonu veya bilgisayar üzerinden internet tarayıcılarını kullanabilirsiniz. Instagram hesap silme linkine tıklayarak açılan pencereden hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınıza giriş yapmadıysanız ilk olarak giriş sayfasına yönlendirilirsiniz ve sonrasında tekrar hesap silme sayfası karşınıza çıkar.
Açılan sayfa üzerinden hesap silme nedeninizi menü üzerinden seçmeniz gerekir.
Kendinize uygun yanıtı işaretledikten sonra alt kısma şifrenizi yazarak kırmızı renkli "Hesabı kalıcı olarak sil" butonuna tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz.
Instagram hesabınız silindikten sonra profilinize ait tüm veriler silinir. Hesabınıza yeniden giriş yapmanız mümkün değildir.
Kısa süreliğine kapatmak isteyenler için hesap dondurma işlemi daha uygun bir seçenektir. Instagram hesap dondurma işlemi yaparken fotoğraf ve videoların yedeklenmesine gerek yoktur. Çünkü, dondurulan hesap yeniden etkinleştirildiğinde kullanıcı hesabının tüm paylaşımları ve verileri geri gelir.
Hesap dondurma işlemi ile ilgili adımları bu yazımızdan öğrenebilirsiniz: Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Hesap dondurma ve kapatma linkleri
Instagram Ne İşe Yarar?
Yaklaşık 10 yıldır kullanılan Instagram, kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmıştır. Geniş bir kitleye ulaşmak için ideal platformlardan biri olan Instagram, görsel paylaşımların ağırlıkta olduğu bir sosyal medya aracıdır. Fotoğraf, video paylaşımları ile ön plana çıkan platform üzerinden 1 saatlik uzun videolarında paylaşılması mümkündür. 24 saat yayında kalan hikayeler, 1 saatlik IG TV videoları ve canlı yayın özellikleri Instagram dünyasının cezbedici özellikleri arasında yer alır. Eğlence, bilgi verme ve haber gibi çeşitli alanlarda yayınlar yapan hesaplar Instagram dünyasında bulunur. 2012 yılında sosyal medya araçlarından biri olan Facebook, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram'ı satın almıştır. Instagram, Facebook şirketine bağlı bir sosyal medya araçlarından biridir.
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