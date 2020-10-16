Amiral Gemilerinin Savaşı: iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S20 Karşısında

Samsung Galaxy S20 ve iPhone 12 Pro, telefonların en önemli isimlerinin en üst seviye telefonları arasında. Boyutları pantolon cebinizi zorlamayacak olan bu telefonlar, fiyat olarak en üst seviye telefonların biraz gerisindeler.
Bu nedenle bütçenize bağlı olarak Galaxy S20 ve iPhone 12 Pro, parasının karşılığını verebilecek telefonlar. Bu yazımızda hangisinin sizin için daha iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız.
Tasarım
Galaxy S20 ve iPhone 12 Pro'nun her ikisi de cam ve metali kullanıyor, ancak önemli bazı farklar var. Apple, iPhone 4 döneminde kullandığı keskin kenarlı tasarıma geri döndü. Bu tasarım, kavislere ayrılacak alandan tasarruf edilmesi anlamına geliyor. Galaxy S20'de, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'de telefonun kenarları alüminyum iken iPhone 12 Pro'da çelik kullanılıyor.
Ölçülerden çok algıya odaklanan Samsung Galaxy S20'nin ön ve arka camları kavisli, böylece elinize bir miktar daha iyi yerleşiyor. Galaxy S20 zaten oldukça ince ancak bu tasarım, telefonu olduğundan ince hissettiriyor.
Galaxy'nin ağırlığı 163 gram iken iPhone 187 gram. Her iki telefon da cebinizi tamamen dolduran bir cihaz istemiyorsanız, iyi bir seçim.
iPhone, Lightning bağlantısını kullanmaya devam ederken Galaxy S20'de yaygın olarak kullanılan USB-C'ye yer veriliyor. İki telefon da IP68 standardı ile su dayanıklılığı sunuyor.
Parmak izi tarayıcısı, sadece Galaxy S20'de bulunuyor ve ekranın altında yer alıyor. Apple ise eski nesil MacBook'lardaki MagSafe manyetik şarj kablosunu iPhone'a taşıyor.
Ekran
İki telefon da birbirine yakın boyutlarda OLED ekranlarla geliyorlar. Galaxy S20'nin ekran boyutu 6,2 inç iken iPhone 12 Pro'nun ekranı 6,1 inç. Ancak Galaxy S20'nin 1440x3200 ekranı, iPhone'un 1170x2532 ekranına kıyasla daha yüksek çözünürlüklü. İki telefon da keskin görüntüler sunduğundan, bu fark sizin için muhtemelen önemli olmayacaktır.
Bazı kullanıcılar, Galaxy S20'nin parlak görünen kavisli ekranını tercih edebilir. Ancak bu ekran, yansımalara da neden olabiliyor.
Galaxy S20'nin ekranı 120Hz veya 60Hz olarak ayarlanabiliyor. iPhone 12 Pro ise standart 60Hz ile geliyor. iPhone'nun ekranındaki geniş çetiği göz ardı etmek ise mümkün değil. Galaxy S20'de ise sadece küçük bir kamera deliği bulunuyor.
Performans ve Güç
Performans alanındaki farklar, çoğu zaman kişisel önceliklerinize bağlı olarak küçük farklar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ham güce baktığımızda iPhone 12 Pro, özellikle Galaxy S20'nin Exynos işlemcili Avrupa sürümüne göre daha güçlü bir telefon.
iPhone 12'nin A14 Bionic işlemcisinin Geekbench 5 testleri, cihazın tam bir güç canavarı olduğunu gösteriyor. Cihaz, çoklu çekirdekte 4.200 puan ile Galaxy S20'nin alabildiği 3.000-3.100 puanı rahatça geçiyor. Bu sayı, Galaxy S20'nin Exynos'lu modelinde 2.650'ye geriliyor.
Bununla birlikte ham performansın çoğu kullanıcı için ne kadar önemli olduğu tartışılabilir. En çok güç talep eden oyunlardan Fortnite, iki telefonda da iyi bir biçimde çalışıyor.
Kameralar
Galaxy S20 ve iPhone 12 Pro'nun her ikisi de üç arka kamerayla geliyorlar. İki cihaz da 12MP ana kamera, iyi bir 12MP ultra geniş kamera sunuyor. iPhone 12 Pro, 2x optik zum ile geliyor. Cihazın "4x" zum ile geleceğini duymuş olabilirsiniz, ancak bunun geçerli olması için başlangıç noktası olarak 0,5x ultra geniş kamerayı kullanmanız gerekiyor (kısacası gerçek 4x zum yok).
Galaxy S20, 1,1x optik zum ve 64MP sensörle geliyor. Dolayısıyla yakınlaştırma yaptığınız her resimde optik ve dijital teknikler beraber kullanılıyor.
Apple, iPhone 12'nin f/1,6 ana kamerasıyla Galaxy S20'nin f/1,8 kamerasına göre daha iyi bir düşük ışık performansı sunduğunu iddia ediyor.
iPhone 12 ve Galaxy S20'nin her ikisi de 4K 60FPS veya 1080p 240fps video kaydı yapabiliyor. iPhone 12 Pro, 60fps'ye kadar Vision HDR kayıt yapabiliyor. Apple'ın sunacağı ProRAW ise JPEG stili işleme ile RAW'ın avantajlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Pil
Gerçek pil ömrünü testlerimiz gösterecek, ancak Apple'ın iddiasına bakarsak iPhone 12 Pro, iPhone 11 ile aynı pil ömrünü sunuyor. Firmaya göre telefon, 17 saat video yürütme, 65 saat müzik çalma süresine sahip. Video akışında ise 11 saat pil ömrüyle iPhone 11'den bir saat uzun pil ömrü vadediliyor. iPhone 12'nin pil kapasitesini henüz bilmiyoruz, ancak iPhone 11'de 3.110mAh'lik bir pil bulunuyordu.
Galaxy S20, 4.000mAh'lik daha güçlü bir pille geliyor ancak gerçek hayatta iPhone 11'in gerisinde kaldığını görmüştük. Muhtemelen iPhone 12 Pro da Galaxy S20'den daha uzun pil ömrü sunacaktır.
Her iki telefonun da "hızlı şarj" özelliği bulunurken iPhone 12 Pro'nun kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor.
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