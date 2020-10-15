Facebook'ta Bunu Yapmak, Artık Yasak!

Facebook, yaptığı yeni bir açıklamada insanları aşı olmaktan vazgeçirecek reklamları, daha doğrusu aşı karşıtlarının yayınlarını bundan böyle engelleyeceğini duyurdu. Bu kararın, Koronavirüs salgını sırasında verilen, sağlık konusunda sosyal ağ üzerinden yayılan yanlış bilgilere karşı savaşın bir parçası olarak değerlendirmek mümkün.
Facebook yöneticileri, bir blog yazısı aracılığıyla, amaçlarının geniş bir insan grubuna aşıların güvenliğini ve etkinliğini gösteren mesajlar iletmek ve bu sırada kamu sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamak olduğunu söylüyor.
Facebook, zaten küresel sağlık grupları tarafından işaretlenmiş olan aşı sahteciliği içeren reklamları yasaklamaktaydı. Şimdiyse, aşılar hakkında yanıltıcı bilgi veren yayın ve reklamları yasaklıyor.
Koronavirüs salgınından önce de sağlık hakkındaki yanlış bilgiler sosyal ağların büyük bir endişesi olarak öne çıkıyordu. The Guardian'ın belirttiğine göre geçtiğimiz yıl, aşılara karşı olan kullanıcılar üyelerin onaylanması gereken gruplarda yanlış bilgileri yaymak için Facebook'u sıklıkla kullandı. Bu da sosyal ağın bu içeriği kontrol etmesini güçleştirmekteydi. Geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinde yayılan aşılar hakkındaki yanlış bilgilerin ABD'deki kızamık salgınına katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.
Şu anda devam etmekte olan Koronavirüs salgını sırasında, ilaç firmalarının klinik aşı testlerini yapmaları bu yanlış bilgiler yüzünden aksaklıklara sebep oluyor. Ayrıca Facebook, insanlara grip aşısı olmalarını hatırlatacağını ve aşıları nereden, nasıl alabilecekleri hakkında bilgiler verecek bir araç üzerinde de çalıştığını söylemekte. Ayrıca Facebook, küresel sağlık örgütleri ile aşı eğitimi kampanyaları için de bir araya geldiğinin altını çiziyor.
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