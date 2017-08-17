Amiral Gemisi Nokia 8 Sonunda Geldi!
Nokia, uzun zamandır sayısız dedikodunun kahramanı olan, yeni amiral gemisi telefonu Nokia 8'i resmi olarak tanıttı!
Nokia markası bu seneki CES'te HMD Global sayesinde yeniden doğmuştu. Etkinlikte Nokia 6 ile tanışmıştık ancak telefon Snapdragon 430 yonga setiyle geliyordu ve tam anlamıyla bir amiral gemisi değildi. Nokia 5 ve 3 ise daha da düşük özelliklere sahipti. Ancak HMD Global bugün üst seviye Nokia 8'i tanıtarak işleri değiştirdi.
Qualcomm'un en son yonga seti Snapdragon 835'i kullanan telefon, bu sayede 4G LTE ve fazlasını destekliyor. Cihazın çift arka kamera lensi ve ön kamera, daha önceki sızıntılarda gördüğümüz gibi ZEISS markasını taşıyor. HMD Global'e göre telefonlarda bir ilk olan Dual-Sight işlevi, ön ve arka kameradan ekranı bölerek aynı anda canlı yayın yapmaya izin veriyor.
Telefonun 13 megapiksellik ön kamerasının dikkat çeken bir özelliği, "phase detect autofocus" sayesinde otomatik odaklanmayı desteklemesi. Çoğu telefonun ön kamerası bu yetenekleri üzerinde barındırmıyor.
Üç mikrofonu bir araya getiren cihaz, OZO Audio işlevi sayesinde "360 derecelik uzaysal ses yakalayabiliyor." Firmaya göre yüksek kalitedeki ses, OZO'ya sahip olmayan telefonlarda da çalışıyor.
7,9mm kalınlığa sahip Nokia 8, en ince noktasında 4,6mm inceliğe ulaşıyor. Eylül'de dünya çapında satışa sunulacak olan telefonun (yurtdışı) fiyatı 599 euro. Renk seçenekleri ise Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue ve Steel olmak üzere dört tane.
Zeynel A. Öztürk
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