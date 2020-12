The Game Awards 2020: 2020'nin En İyi Oyunları Belli Oldu

Her yıl düzenlenen ve farklı kategorilerde yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın 2020 yılındaki kazananları belli oldu. Ödüllere, The Last of Us 2 damgasını vurdu.