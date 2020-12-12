The Game Awards 2020: 2020'nin En İyi Oyunları Belli Oldu

Her yıl düzenlenen ve o yılın en iyi oyunlarının açıklandığı The Game Awards'ın 2020 ayağı gerçekleştirildi. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreninde, sunuculuğu Geoff Keighley üstlendi. Böylece Keighley, üst üste yedinci yılda da etkinliğin sunucu olmuş oluyor.
Ödüllere, bir Playstation özel oyunu olan The Last of Us 2 damgasını vurdu ve çok sayıda ödül almayı başardı. Tüm kategorilerdeki adayları ve kazananları, aşağıda bulabilirsiniz. Koyu yazılmış olan oyunlar ödülün sahibi olurken, diğer oyunlar ise aday olmayı başardı.
2020 Yılı Yılın Oyunu
- Doom Eternal
- Final Fantasy 7 Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Animal Crossing New Horizons
- The Last of Us Part II – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Oyun Yönetmenliği
- Final Fantasy 7 Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part II – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Hikaye Anlatımı
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Final Fantasy 7 Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- The Last of Us Part II – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Sanat Yönetmenliği
- Final Fantasy 7 Remake
- Ghost of Tsushima – KAZANAN
- Hades
- Ori and the Will of the Wisps
- The Last of Us Part II
2020 Yılı En İyi Müzik
- Doom Eternal
- Fantasy Fantasy 7 Remake – KAZANAN
- Hades
- Ori and the Will of the Wisps
- The Last of Us Part II
2020 Yılı En İyi Ses Tasarımı
- Doom Eternal
- Half-Life: Alyx
- Ghost of Tsushima
- Resident Evil 3
- The Last of Us Part II – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Performans
- Ashley Johnson as Ellie in The Last of Us Part II
- Laura Bailey as Abby in The Last of Us Part II – KAZANAN
- Daisuke Tsuji as Jin Sakai in Ghost of Tsushima
- Logan Cunningham as Hades in Hades
- Nadji Jeter as Miles Morales in Marvel's Spider-Man: Miles Morales
2020 Yılı En İyi Sürekli Oyunu
- Apex Legends
- Destiny 2
- Call of Duty: Warzone
- Fortnite
- No Man's Sky – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Indie Oyunu
- Carrion by Phobia Game Studios/Devolver
- Fall Guys: Ultimate Knockout by Mediatonic/Devolver
- Hades by Supergiant Games – KAZANAN
- Spelunky 2 by Mossmouth, LLC
- Spiritfarer by Thunder Lotus Games
2020 Yılı En İyi Mobil Oyun
- Among Us – KAZANAN
- Call of Duty Mobile
- Genshin Impact
- Legends of Runeterra
- Pokemon Cafe Mix
2020 Yılı En İyi Topluluk Desteği
- Apex Legends
- Destiny 2
- Fall Guys: Ultimate Knockout – KAZANAN
- Fortnite
- No Man's Sky
- Valorant
2020 Yılı En İyi VR / AR
- Dreams
- Half-Life Alyx – KAZANAN
- Marvel's Iron Man VR
- Star Wars: Squadrons
- The Walking Dead: Saint's & Sinners
2020 Yılı En İyi Erişilebilirlik
- Assassin's Creed Valhalla
- Grounded
- Hyperdot
- The Last of Us Part II – KAZANAN
- Watch Dogs Legion
2020 Yılı En İyi Aksiyon Oyunu
- Doom Eternal
- Hades – KAZANAN
- Half-Life: Alyx
- Nioh 2
- Streets of Rage 4
2020 Yılı En İyi Aksiyon / Macera Oyunu
- Assassin's Creed Valhalla
- Ghost of Tsushima
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ori and the Will of the Wisps
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- The Last of Us Part II – KAZANAN
2020 Yılı En İyi RPG Oyunu
- Final Fantasy 7 Remake – KAZANAN
- Genshin Impact
- Persona 5 Royal
- Wasteland 3
- Yakuza: Like a Dragon
2020 Yılı En İyi Dövüş Oyunu
- Grandblue Fantasy: Versus
- Mortal Kombat 11 Ultimate – KAZANAN
- Street Fighter V: Champion Edition
- OnePunch Man: Hero Nobody Knows
- Under Night In-Birth Exe: Late(CL-R)
2020 Yılı En İyi Aile Oyunu
- Animal Crossing: New Horizons – KAZANAN
- Crash Bandicoot 5: It's About Time
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Mario Kart Live: Home Circuit
- Minecraft Dungeons
- Paper Mario: The Origami King
2020 Yılı En İyi Simülasyon / Strateji Oyunu
- Crusader Kings III
- Desperados III
- Gears Tactics
- Microsoft Flight Simulator – KAZANAN
- XCOM: Chimera Squad
2020 Yılı En İyi Spor / Yarış Oyunu
- Dirt 5
- F1 2020
- FIFA 21
- NBA 2K21
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – KAZANAN
2020 Yılı En İyi Multiplayer Oyunu
- Animal Crossing: New Horizons
- Among Us – KAZANAN
- Call of Duty: Warzone
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Valorant
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