"Among Us" Oyuncuları Spam Saldırısına Uğradı!

Popüler bir polisiye sosyal tahmin oyunu olan Among Us'ın geliştiricisi InnerSloth, online oyunlar sırasında oyuncularını etkileyen bir siber saldırı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, oyun içi sohbetlerde oyuncuları spam bombardımanına tutan saldırıyı mercek altına aldı.