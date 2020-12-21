Yılın Mobil Oyunu Among Us'tan Bir Büyük Adım Daha Geliyor

Bu seneki Game Awards ödüllerinde yılın mobil oyunu seçilen Among Us, görünüşe bakılırsa mobil bir oyun olarak anılmanın çok daha ötesine geçmeyi amaçlıyor. Şu anda mobil cihazlarla birlikte PC'de de oynanabilen oyun, çok kısa bir süre önce Nintendo Switch için de yayınlanmıştı.
Şimdiyse, Among Us Xbox ekosistemine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Microsoft, popüler oyunun Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One konsolları için yayınlanacağını açıkladı. Yayın tarihi için kesin bir açıklama yapılmadı; sadece 2021 yılına işaret edildi.
Dahası, Among Us, Xbox Game Pass Ultimate içerisinde de sunulacak. Oyun, şu anda da PC oyuncuları için sunulan Xbox Game Pass kataloğunda bulunuyor.
Sony cephesinden, Among Us'ın PlayStation konsollara gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın