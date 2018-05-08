Anakartın Üzerinde Neden Pil Var?
Anakartınız madem ki elektrikle çalışıyor, üzerindeki pil tam olarak ne işe yarıyor?
Anakartınız, güç kaynağından gelen elektrikle çalışıyor. Peki bu durumda neden üzerinde bir pil var?
Bilgisayar donanımlarıyla belirli bir süre ilgilenen kullanıcılar, muhtemelen bu sorunun cevabını hemen vermişlerdir. Ancak anakart üzerindeki pilin varlığı, bazı kullanıcıların kafasına takılan bir soru ve bu soruyu cevaplamak istedik.
Kısa Cevap: Saat ve BIOS Ayarları İçin
Bazı sistemlerde bulunan CMOS pili, anakart üzerinde bulunan ve çok düşük güçle çalışan "uçucu" belleği beslemekte kullanılır. Bu bellek yongası, sisteminizin saatini ve BIOS ayarlarını tutar. Pil olmadığı halde anakartınız, PC'nizi her açtığınızda varsayılan BIOS ayarlarıyla açılacaktır.
Bu pil BIOS ayarlarının saklanmasını sağladığı için herhangi bir nedenden dolayı PC'niz hiç açılmadığında, BIOS ayarlarını sıfırlamak için kullanılabilir. Sisteminizin gücünü kesip, CMOS pilini çıkarıp taktığınızda, anakartınızın BIOS ayarları sıfırlanır ve bazen sorunlar ortadan kalkabilir. Ancak anakartınız, BIOS'u sıfırlamak için bambaşka bir işlem gerektirebileceği için kılavuza bakmanız daha yerinde olacaktır.
Bu tür sorunlar CMOS pilinin bitmek üzere olduğu veya bittiği anlamına da gelebilir. BIOS ayarlarınız sıkça varsayılan ayarlara dönüyorsa veya işletim sisteminiz yüklenmiyorsa ve PC'nizi satın almanızın üzerinden birkaç sene geçtiyse, yeni bir CMOS pili kullanmanızda fayda olabilir.
BIOS ayarlarını uçucu olmayan bellekte depolan yeni PC'lerde CMOS piliyle ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için sistem açılışındaki hata mesajlarına bakın. Hata mesajına ek olarak tarih ve saatin tamamen yanlış olması, pilin bittiğinin işareti olabilir.
CMOS pilleri, kullanıma göre 3 - 5 sene dayanabildiği için endişe etmenize gerek yok. Çoğu zaman pil bitene kadar hiçbir şey yapmanıza gerek olmayacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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