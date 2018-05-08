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Anakartın Üzerinde Neden Pil Var?

Anakartınız madem ki elektrikle çalışıyor, üzerindeki pil tam olarak ne işe yarıyor?

Anakartın Üzerinde Neden Pil Var?
Fotoğraf: Rafael Pol (Unsplash)

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