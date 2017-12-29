Analistlerin iPhone Satışları Konusunda Tahminleri

Analistler, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın iPhone X'ten fazla sattığını iddia ediyor!

Analistlerin iPhone satışları konusunda tahminleri

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