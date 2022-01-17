Andoid'de 2G Bağlantıları Kapatıldı, Sıra iOS'a Baskı Yapmaya Geldi!

Electronic Frontier Foundation, Google'ın Android 12'ye 2G'yi öldürme anahtarı eklemesini çok iyi bir gelişme olarak değerlendirdi. Dijital haklar grubu, 2020'den beri tarihi geçmiş, güvenli olmayan 2G hücresel standardına karşı kampanya yürütüyor ve Android, grubun tavsiyesini alan ve kullanıcılarına 2G'yi tamamen devre dışı bırakma izni veren ilk mobil işletim sistemi oldu.
ABD'de operatörler 2G'yi yıllar önce kapattı ve şu anda 3G'nin kapatılması söz konusu. Ancak telefonlar bu konuda hala aynı çizgide değil, içlerindeki modemler hala etrafta bir 2G istasyon aramaya ve varsa bağlanmaya devam ediyor. 2G'nin en büyük sorunu çok eski bir teknoloji olması ve güvenli olmaması. Araya giren bir kullanıcı kule ile telefon arasındaki mesajlaşmayı kolayca dinleyebiliyor ve çözebiliyor.
Bu, aslında güvenlik açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor, zira 2G kuleler artık kullanılmıyor. Ancak kötü niyetli bir programcı 2G sinyal alıcıyı taklit eden bir düzenek kurarak yakınlardaki telefonların kendisine bağlanmasını sağlayabilir ve buradan da telefonun içeriklerine ulaşabilir.
Android artık 2G'yi kapattığına göre, EFF şimdi çalışmalarında Apple telefonlara odaklanmış durumda. Grup şu anda Twitter'da bir kampanya yürütüyor ve Apple'ı telefonlarında 2G seçeneğini kapatmaya zorlamaya çalışıyor.
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