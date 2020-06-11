Android 11 Beta, Sadece Belirli Telefonlar İçin Olsa da, İndirmeye Hazır

Android 11'in beta sürümü, belirli Google Pixel telefonları için indirmeye sunuldu. İşte Android 11'in öne çıkan yenilikleri.

Android 11 Beta, Herkes için İndirmeye Hazır!

Android 11'in beta sürümü, sonunda Pixel 2 ve daha yeni Google telefonlarının sahipleri için kullanıma sunuldu. İşletim sisteminin yeni sürümünün 3 Haziran'daki çevrimiçi etkinlikte tanıtılması bekleniyordu, ancak tanıtım ABD'deki "siyah hayatlar önemlidir" protestoları nedeniyle ertelenmişti.

Android 11 beta, bir ilke de imza atarak Google Pixel ve Pixel XL sahiplerini dışarıda bıraktı. Android 11 ile beraber tanıtılması beklenen Pixel 4a'dan ise hiçbir haber yok.

Android 11'de Bizi Neler Bekliyor?

Android 11, bildirim bölümünde görünen sohbetleri vurguluyor. Bunun amacı, konuşmalarınızın diğer bildirimler arasında kaybolup gitmesini engellemek. Bunun için konuşmalar, bildirim bölümünde ayrı bir alanda gösteriliyor. Buradan konuşmalarınız için hatırlatmalar oluşturabiliyor, sohbeti bir "baloncuk" içerisinde açabiliyorsunuz.

Otomatik doldurma ve giriş yöntemi editörlerini kullanan uygulamalar için de geliştirmeler yapan Android 11, akıllı ev cihazlarına, kulaklık ve hoparlör gibi cihazlara yönelik her şeyi Cihaz Kontrolleri altına topluyor. Bu ekrana güç düğmesine uzun basarak ulaşabiliyorsunuz.

Elbette gizlilikle ilgili geliştirmeler de var. Android 11, bir uygulamayı uzun süre kullanmadığınızda, uygulamanın sahip olduğu izinleri sıfırlıyor ve bu uygulamayı bir daha açtığınızda izinleri tekrar soruyor.

Erişim kolaylığına yönelik sesli kontrol işlevi ise ekranda olup bitenlerle ilgili etiketler ve erişim noktaları oluşturuyor, dolayısıyla daha akıllı bir hale getirilmiş.

Arka planda birçok geliştirme var ancak beta sürümünü indirip deneyeceklerin karşılaşacakları yenilikler, hemen hemen bundan ibaret.

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