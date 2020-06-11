Reeves, Matrix 4'te Rol Almayı Neden Kabul Ettiğini Açıkladı

Keanu Reeves, Matrix 4'te rol almayı neden kabul ettiğini, işte bu ilginç sözlerle açıkladı.

  • Levent Öztürk
Matrix 4 için "tek sebep senaryosu"...
Warner Bros.

Matrix 4, en son filmin üzerinden 18 yıl geçtikten sonra, 2021 senesinde yayınlanacak. Filmin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss da Lana Wachowski tarafından yönetilecek bu dördüncü film için geri dönme sebeplerini açıkladılar. Görünene göre bu geri dönüş, tamamen yazılan senaryo ile ilgili.

Reeves'in Empire'a söylediğine göre "Lana Wachowski güzel bir senaryo ve bende yankı bulan harika bir hikaye yazdı. Bunu yapmak için tek sebep bu. Tekrar O'nunla beraber çalışmak muhteşem. Gerçekten özel oldu ve hikaye, bence, söyleyecek bazı anlamlı şeylere sahip ve ondan (herkesin) biraz beslenmemiz mümkün."

Senaryo, Cloud Atlas yazarı David Mitchell ve Princeton profesörü Aleksandar Hemon ile beraber Wachowski tarafından ortak kaleme alındı. Neo ve Trinity'nin yeni filmde hayata nasıl döndükleri de dahil olmak üzere filmin hikayesi hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Filmde oynayan diğer ünlü isimlerin arasında ise Niobe rolü ile tekrar geri dönen Jada Pinkett Smith'in yanı sıra Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra ve Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.

Matrix 4, Dünya genelinde salgının başlaması ardından Berlin'de çekimlerine ara vermek zorunda kaldı ancak raporlarda belirtilene göre çekimler Temmuz ayının başlarında devam edebilir. Filmin yayın tarihi ise 21 Mayıs 2021 olarak gözüküyor ve bu da tamamlanması için bir yıldan daha az bir süre bırakıyor.

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