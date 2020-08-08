Android 11'in Bol Kedili "Sürpriz Yumurtası" Ortaya Çıktı

Geliştirme aşamasının sonlarına yaklaşan Android 11'in bol bol kedi içeren "sürpriz yumurtası" da nihayet ortaya çıktı!

Android 11'in Sürpriz Yumurtası Ortaya Çıktı!

Geliştirme süreci tamamlanmak üzere olan Android 11'in sürpriz yumurtası ortaya çıktı.

Android'in standart bir özelliği haline gelen sürpriz yumurtaya, Android 11'de Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Android sürümü yolunu izleyerek ve Android sürümüne üst üste dokunarak ulaşılabiliyor. Bunu yaptığınızda ekrana 10'a kadar döndürülebilen yeşil bir çark geliyor. Çarkı birkaç kere döndürdüğünüzde, sonunda 11'e döndürebiliyorsunuz. Bu noktada ekranın alt kısmında bir kedi emojisi beliriyor.

Bunların ardından güç menüsünü açıp, akıllı ev denetimlerine gidin ve "Diğer uygulamaları göster" üzerine dokunun. Burada "kedi denetimleri" seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda "Su fıskiyesi", "Yemek kasesi" ve "Oyuncak" seçenekleri ekrana gelecek. Tümünü etkinleştirip beklediğinizde, sadece kedi simgesinden oluşan bir bildirim gelecek. Buna dokunarak ismini değiştirebilir veya ekranda sürükleyebilirsiniz. Kediyi resim olarak diğer uygulamalarla paylaşmanız da mümkün.

Zamanla başka kediler de karşınıza çıkabilir, böylece bu kedileri toplayabilirsiniz. Pixel 4'te kedinin gelmesiyle telefonun titremesinin, kedinin hırıltısına benzediği söyleniyor.

Android 11'in en son beta sürümünde bazı küçük yenilikler ve birçok hata onarımı da bulunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Happy Education Academy, dijital pazarlama eğitimleri verecek
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
7 Ağustos 2020: Türkiye'deki Vaka ve Can Kayıplarının Sayıları Belli Oldu
Tabletlerde Olmaz Denilen, Koronavirüs Döneminde Gerçek Oldu
Işık Hızında İnterneti Olan Evlere Talep Arttı
iPhone'un Yüzü Olarak Bilinen Phil Schiller'ın Apple'daki Görevi Değişti
VIP Kategoride Yeni Nesil WiFi 6 Access Point Satışa Çıktı

 

 