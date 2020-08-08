Android 11'in Bol Kedili "Sürpriz Yumurtası" Ortaya Çıktı

Geliştirme süreci tamamlanmak üzere olan Android 11'in sürpriz yumurtası ortaya çıktı.
Android'in standart bir özelliği haline gelen sürpriz yumurtaya, Android 11'de Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Android sürümü yolunu izleyerek ve Android sürümüne üst üste dokunarak ulaşılabiliyor. Bunu yaptığınızda ekrana 10'a kadar döndürülebilen yeşil bir çark geliyor. Çarkı birkaç kere döndürdüğünüzde, sonunda 11'e döndürebiliyorsunuz. Bu noktada ekranın alt kısmında bir kedi emojisi beliriyor.
Bunların ardından güç menüsünü açıp, akıllı ev denetimlerine gidin ve "Diğer uygulamaları göster" üzerine dokunun. Burada "kedi denetimleri" seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda "Su fıskiyesi", "Yemek kasesi" ve "Oyuncak" seçenekleri ekrana gelecek. Tümünü etkinleştirip beklediğinizde, sadece kedi simgesinden oluşan bir bildirim gelecek. Buna dokunarak ismini değiştirebilir veya ekranda sürükleyebilirsiniz. Kediyi resim olarak diğer uygulamalarla paylaşmanız da mümkün.
Zamanla başka kediler de karşınıza çıkabilir, böylece bu kedileri toplayabilirsiniz. Pixel 4'te kedinin gelmesiyle telefonun titremesinin, kedinin hırıltısına benzediği söyleniyor.
Android 11'in en son beta sürümünde bazı küçük yenilikler ve birçok hata onarımı da bulunuyor.
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