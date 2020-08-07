Call My Agent dizisi Menajerimi Ara adıyla geliyor! Diziyi analiz ettik!

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent dizisi Türkçe'ye Menajerimi Ara olarak uyarlandı ve yakında Star TV'de başlayacak. Menajerimi ara dizisinin kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Diziyi izlemeden önce Call My Agent'ın konusunu, karakterlerin analizini, Türk oyuncuların canlandırdığı karakterleri analiz ettik.