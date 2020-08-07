Call My Agent dizisi Menajerimi Ara adıyla geliyor! Diziyi analiz ettik!

Call My Agent, dizi dünyasının en orijinal yapımlarından biri olarak karşımıza Netflix'te çıkmıştı. Fransız yapımı dizinin orijinal ismi ise Dix Pour Cent. Şimdi ise bu ilgi çekici dizi Türkiye'de Menajerimi Ara ismi ile karşımıza çıkıyor. Dizinin Türkçe uyarlaması oldukça merak ediliyor. Fakat öncesinde Call My Agent nasıl bir dizidir bahsedelim, karakterleri tanıyalım...
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CALL MY AGENT DİZİSİNİN KONUSU
Menajerimi Ara, Fransa Paris'te dünyanın en büyük birkaç menajerlik firmasından biri olan şirkette geçiyor hikaye. Firmaya kayıtlı dünyaca ünlü yıldızlar ve bunları temsil eden, işlerini yürüten menajerler var. Orijinal yapımda her bir bölümde dünyaca ünlü bir yıldız konuk oyuncu olarak yer alıyor. Örneğin bir bölümde Monica Belluci yer alıyordu ve dizide kendisini canlandırıyordu. Dünyaca ünlü, herkes tarafından arzulanan bir yıldızın aslında kadın olarak ne kadar yalnız olduğunu, erkeklerin ondan çekindiği için nasıl aşktan uzak kalmak zorunda olduğunu anlatıyordu. Monica'yi bir yana bırakırsak, dizide en keyifli ve heyecanlı kısım menajerlerin çekişmeli savaşları. Her menajer temsil ettiği yıldız için koşturuyor ve bu dünyada zaman mefhumu yok! Herkes 7/24 müsait olmak zorunda... Gelelim dizinin açılışına... Dizideki hikayeler ajansa çömez olarak çalışmaya gelen Camille ile başlıyor. Camille'in bu dünyada pişene kadar başından geçen hikayeler çerçevesinde, starlar dünyasında yaşananlarla, kimi zaman star egolarına kimi zaman insanı yanlarına, menajerler arasında geçen çekişmelerle iş hayatında milyonların döndüğü bir sektördeki acımasızlığa şahit oluyoruz.
CALL MY AGENT DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Gelelim karakterlere... Türkçe uyarlama Menajerimi Ara'da Fransız versiyonundaki karakterlerin tamamı olacak mı, olacaksa bile aynı hikaye ile mi yer alacaklar şu anda henüz dizi başlamadığı için bilemiyoruz. Yan karakterlerin özellikle şirkette menajerlerin asistanlığını yapan kişilerin diziye büyük renk kattığını söylemek lazım. Fransız versiyondaki karakterler şöyle:
Camille: Şirkete yeni çalışmaya gelen çömez. Şirketin en kıdemli menajerlerinden Mathias ile geçmişten gelen bir bağı var. Ama spoiler olmaması adına bu kadarını söylemeyelim. Camille, Fransa'nın başka bir şehrinden Paris'e geliyor ve kelimenin tam anlamıyla süt dökmüş kediye dönüyor. Buradaki metropol hayatı, koşturmaca ve entrikanın en bol olduğu sektörde çalışma derken bocalama yaşıyor.
Mathias: Şirketin en kıdemli menajerlerinden biri. Evli ve bir çocuğu var. İşinde tam bir yaşlı kurt. En önde olmak en büyük gayesi. Diğer menajerlerden Andrea ile sürekli çekişme halinde. İşi kapmak için yapmayacağı şey yok. Şirketin iyiliği için diğer menajerlerin arkasını kolladığı da oluyor. Bir taraftan babacan bir tavrı da var denebilir.
Andrea: Dizinin Camille ile en önde gelen ismi denebilir. En dişli, en yırtıcı menajer kendisi. Kendisine asistan dayanmıyor denebilir. Camille'i Andrea'nın asistanı olarak görüyoruz. Çok disiplinli, iş konusunda çok hırslı, aşk hayatında da tam bir kalp hırsızı. Dizinin en öne çıkan en sıra dışı karakteri denebilir. Diğer menajerlerden Gabriel ile iyi bir arkadaşlığı var.
Gabriel: Dizinin en kendi halinde, en rahatına düşkün menajeri denebilir. Aşk hayatında pek bir dikiş tutturamamış. Andrea tarafından açıkları kapatılıp kollanıyor denebilir. Sürekli koştur koştur iş yapan, biraz da bahtsız bir karakter. Çünkü genelde işleri ters gidiyor.
Arlette: Firmanın belki de en eski menajeri. Ofiste köpeği her daim yanında. Hayattan alacağını almış, star olmanın en şaşalı zamanlarında yaşamış, şimdiki dünyayla ilgili pek bir hırsı olmayan biri. Bu yüzden dizide Arlette karakteri oldukça soğuk, somurtkan, güldüğü sayılı görülen bir karakter diyebiliriz. Türkçe versiyonda ise afişte Arlette karakterini canlandıran Ayşenil Şamlıoğlu'nu kocaman bir kahkaha atarken görüyoruz. Kendisi bu karaktere kalender ve mutlu bir yorum katmak istemiş olabilir.
Dizide fragmandan gördüğümüz kadarıyla Barış Falay'ı Martell olarak, Canan Ergüder'i Andrea rolünde, Fatih Artman'ı Gabrielle, Ayşenil Şamlıoğlu'nu Arlette ve Ahsen Eroğlunu da Camille olarak izleyeceğiz.
Menajerimi ara fragmanına göre, ilk bölümde Tuba Büyüküstün menajerlik firmasının yıldızlarından biri olarak görünüyor. dizinin her bölümünde, orijinalinde olduğu gibi bölümün yıldız konuk oyuncusu olacak.
MENAJERİMİ ARA FRAGMANI
Menajerimi Ara 1. Bölüm Ön İzleme
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