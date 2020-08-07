Tabletlerde Olmaz Denilen, Koronavirüs Döneminde Gerçek Oldu

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 hastalığının etkisiyle tablet kullanımı, geçen seneye kıyasla yüzde 18,6 arttı.
Analiz firması IDC'ye göre 2020'nin ikinci çeyreğinde tüm dünyada 38,6 milyon tablet sevki yapıldı. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Covid'e ilişkin kısıtlamalar, birçok aktiviteyi azaltarak kullanıcıları eğlence, iş ve e-öğrenme için tabletlere yöneltti. Apple, çeyrek boyunca 12,4 milyon iPad sevkiyatıyla ilk sıradaki yerini korusa da satışlarında yalnızca yüzde 1,3'lük bir büyüme kaydetti. Samsung ise 7 milyon tablet sevkiyatı yaptı ve önceki yıla göre yüzde 42,5'lik büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.
4,8 milyon tablet sevki yapan Huawei, önceki yıla göre yüzde 43,5'lik bir büyüme kaydetti. IDC'ye göre Huawei'nin yükselişinde sökülebilir Windows tabletlere odaklanması önemli rol oynadı.
Sonraki sıralarda, yaklaşık yüzde 50'şer büyüme kaydeden Amazon ve Lenovo yer aldı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın