Tabletlerde Olmaz Denilen, Koronavirüs Döneminde Gerçek Oldu

Son yıllarda büyük düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamayan tablet satışları, Koronavirüs döneminde herkesi şaşırtarak yüzde 18 oranında arttı. Apple, tabletlerde önde gitse de, asıl büyümeyi diğerleri gösterdi.