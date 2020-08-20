Android 11, Bu Seçeneği Tarihe Gömüyor

Android 11'de kamerayı üçüncü parti uygulamalardan açmakla ilgili yapılan değişiklik, kamera uygulamasını seçme ekranını ortadan kaldıracak. Yani üçüncü parti uygulamalar kameraya ulaşmak istediğinde, Android bunun için size herhangi bir soru yöneltmeden kamera uygulamasını kullanacak.
Google'dan bir mühendis, değişikliğin gizlilik ve güvenlik amaçlı olduğunu doğruladı. Küçük bir değişiklik olsa da, bazı kullanıcılar stok kamera uygulamasını kullanmak zorunda kalmaktan memnun olmayabilir. Bununla birlikte değişiklik, üçüncü parti kamera uygulamalarını varsayılan olarak ayarlamayı hiçbir şekilde engellemiyor. Instagram ve Facebook gibi kendi kamera arayüzlerini kullanan uygulamalar da bu değişiklikten etkilenmeyecekler.
Google, değişikliğin güvenlik açısından tam olarak hangi faydaları sunduğunu söylemedi. Değişikliklerin Android 11 tarafından varsayılan olarak zorla mı sunulacağı (yani telefon üreticilerinin bunu kullanmak zorunda olup olmayacağı) henüz bilinmiyor. Değişikliğin iptal edilme ihtimali oldukça düşük, çünkü Android 11 son aşamalarına ulaşmış durumda.
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