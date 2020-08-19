Hummer EV'den Henüz Ortaya Çıkmasa da, Logosu İnternette Ortaya Çıktı

General Motors bu güz mevsiminde Hummer'ın GMC bölümü ile tekrar doğuşunu simgeleyen GMC Hummer EV aracından oldukça ümitli gözüküyor. GM, elektrikli Hummer'ın tanıtımına hazırlanırken, aracın amblemi çok daha erken bir şekilde kendisini internette göstermiş durumda. Hummer Chat forumu, amblemi ilk olarak geçtiğimiz hafta yayınlamıştı ancak ABD Patent ve Telif Ofisi'ne yapılan başvuru, logo için resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başvurulduğunu gösteriyor.
GMC henüz konu hakkında bir yorum yapmış değil ancak bu logonun başka bir şey için kullanılacak olması pek mümkün gözükmüyor. Tasarım, H1, H2 ve H3 araçlarının taşıdığı H ve bir sayının kesiştiği eski Hummer amblemlerini oldukça andıran bir şekle sahip.
Bu modernleşmiş sürümde ise büyük bir H harfi içerisinde "Hummer" yazısı bulunuyor ve normalde bir sayının olduğunu yerde "EV" yazıyor. Bu tasarımın sadece birkaç ay sonra tanıtılacak olan Hummer EV için değil, daha sonra Hummer EV SUV için de kullanılacağı tahmin edilebilir.
GM, aracın güz mevsiminde tanıtılmasının ardından 2021 yılının güz mevsiminde üretime başlamayı planlıyor. Araç, en üst özelliklerde tek şarj ile 400 mil (yaklaşık 640 kilometre) menzile ve 1.000 beygir gücüne sahip olacak.
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