Hummer EV'den Henüz Ortaya Çıkmasa da, Logosu İnternette Ortaya Çıktı

Hummer'ın beklenen yeni elektrikli aracı Hummer EV henüz ortaya çıkmış değil. Ama en azından nasıl bir logoya sahip olacağını artık biliyoruz.

19 Ağustos 2020 10:00

Levent Öztürk