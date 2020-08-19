Maske Takmayanlar İçin Şaşırtıcı "Silahlı" Çözüm

Salgında maske takmamak için direnen insanlar sorununu çözmek isteyen bir YouTube yayıncısı, muhtemelen hiç başvurmamamız gereken bir çözüm üretti.

Oynat Maske Takmayanlar için Maske Fırlatan Silah Yaptı! Salgında maske takmamak için direnen insanlar sorununu çözmek isteyen bir YouTube yayıncısı, muhtemelen hiç başvurmamamız gereken bir çözüm üretti!

Yüz maskelerinin Covid-19'un yayılmasını yavaşlattığı araştırmalarla kanıtlansa da, hem ülkemize hem de ABD gibi salgının etkili olduğu yerlerde maskesiz kişilere rastlamak mümkün. Silahlara merakı olan YouTube kullanıcısı Allen Pan, bu iş için bir çare düşündü ve maskeleri insanların yüzüne fırlatan bir makine geliştirmeye çalıştı.

Pan, bu iş için bir fren hattı, bir solenoid valf, 800 PSI CO2 kabı, bir sprey boya tabanca kabzası ve mıknatıslı mermilerden faydalandı. Pan'ın "Maske Silahı" olarak adlandırdığı makinenin çalışma şekli, ağ tabancasına benziyor ve maskeleri insanların yüzüne fırlatıp, iplerini arkadan çevirerek bağlamaya çalışıyor.

Pan'ın yapay kafalar üzerinde yaptığı testler, bu fikri gerçekleştirmenin çok da imkansız olmadığını gösterdi. Ancak bu tür bir silahı gerçek insanlar üzerinde kullanmak belki hiçbir zaman güvenli olmayacaktır. Bu yüzden maske giydirmeye yönelik yeni yaratıcı yollar aramaya devam etmekte fayda var gibi görünüyor.

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Maske Takmayanlar İçin Şaşırtıcı "Silahlı" Çözüm

 

 