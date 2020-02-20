Android 11'in Geliştirici Ön İzleme Sürümü Hazır

Android'in yeni geliştirici ön izleme sürümleri, sorunları önceden keşfedip onarmak için son beş senedir Google tarafından yayınlanıyor. Genellikle mart ayının ortalarında yayınlanan bu sürüm, bu kez erken geldi ve indirmeye sunuldu.
Android 11'in bu erken sürümünün sadece Google Pixel telefonlara yüklenebildiğini söyleyelim (ilk nesil hariç). Firma, bir blog gönderisinde bu sürümün "yalnızca geliştiriciler için" olduğunu da vurguluyor ve geliştirici ön izleme sürümlerinin "kullanıcılar veya erken geçiş yapanlar için günlük kullanıma uygun olmadığını" söylüyor.
Yenilikler
5G ile ilgili yenilikler barındıran Android 11'de uygulamalar, 5G'yi kullanıp kullanmadığınızı anlayabiliyor. Bildirim bölümündeki "konuşmalar" bölümü, "gerçek zamanlı" mesaj bildirimlerini gösterirken mesajları sessize alma, bekletme, önemli olarak işaretleme gibi işlevler sunuyor.
Güvenlik alanındaki öne çıkan yeniliklerden bir tanesi, uygulamalara bir defalık izin verebilmeniz. Kamera, konum veya mikrofon gibi hassas izinler isteyen bir uygulamaya "yalnızca bu kez" izin verebiliyor, bir sonrakinde yeniden izin istenmesini sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamalara sürekli olarak konum izni vermek ise artık uygulama üzerinden gerçekleştirilmiyor. Bununla şüpheli uygulamaların sizi uygulamadayken kandırıp, izin almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Android 11'de telefon kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak irili ufaklı başka birçok geliştirme de var. Google'ın yol haritasına göre Android 11'in final sürümü 2020'nin üçüncü çeyreğinde yayınlanacak.
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