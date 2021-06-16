Android 12'ye Eklenecek Yeniliklerden Biri Daha Belli Oldu: Görüşme Süresi!

Android 12 ile birlikte gelecek yeni özelliklerden biri daha ortaya çıktı. Artık, görüşme süresini öğrenmek için "takla atmamıza" gerek kalmayacak!