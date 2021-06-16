Android 12'ye Eklenecek Yeniliklerden Biri Daha Belli Oldu: Görüşme Süresi!

Google'ın Pixel telefonları ve bazı üreticilerin seçilmiş modelleri için devam eden Android 12 beta programı, yeni Android sürümüne gelecek yeni özellikleri ortaya çıkartmaya devam ediyor. Yeni eklemelerden biri de, durum çubuğunda, devam eden bir sesli aramanın süresini görme imkanı olacak gibi görünüyor. Şu anda, arama ekranını arka plana gönderdikten sonra, aramanın ne kadar süredir devam ettiğini görmek için bildirim çubuğunu aşağı çekmek veya telefon uygulamasına geri dönmek gerekiyor.
Android 12'de ise, devam eden bir aramanın süresini görmek için ekstra işlem yapmaya gerek kalmayacak; aramanın süresini öğrenmek için ekranın üst kısmına bakmak yeterli olacak. Muhtemelen bu yenilik, telefon uygulaması ile birlikte, WhatsApp, Google Duo veya Facebook Messenger gibi sesli görüşme yapabildiğimiz diğer uygulamaları da etkileyecek. Yani bu uygulamalarda da, devam eden bir görüşmenin süresini bildirim çubuğunda görebileceğiz.
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