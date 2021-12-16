Android 12 Go Edition, Uygun Fiyatlı Telefonlar İçin Yola Çıktı!

Android 12, geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Şimdi ise Google'ın ucuz telefonlar için tasarladığı Go sürümünün özellikleri paylaşıldı.
Google'ın bütçeye uygun akıllı telefonlar için tasarladığı Android Go sürümü yeni versiyonda da bizlerle olacak. Klasik Android sürümüne kıyasla daha az donanım gücü ihtiyacı duyan ve böylece düşük donanıma karşın verimliliği koruyabilen Go sürümü, 12'inci versiyonuyla 2022 yılında telefonlara gelecek.
Şirkete göre, Android 12 Go Edition düşük maliyetli telefonlar için yüzde 30'a kadar daha yüksek hız amacı güdüyor. Bu değer, Android 11 Go Edition için yüzde 20 oranındayken, böylece yeni sürüm ile beraber daha fazla iyileştirme sağlanabilecek.
Android 12 Go Edition Özellikleri
Google'ın yaptığı açıklamaya göre, aradaki hız artışı, elden geçirilen animasyonlara dayanıyor. Öte yandan sık kullanılmayan uygulamaları bekleme moduna alan yeni işletim sistemi, böylece pil ömrüne de katkıda bulunuyor.
Performans iyileştirmelerine ek olarak Android 12 Go Edition da pek çok gizlilik geliştirmesi de yapılmış. Android 12'nin gizlilik panosu, Go Edition'da yer alacak. Böylece kullanıcılar, uygulamaların erişebildiği tüm izinleri gözden geçirebilecek ve uygun bulmadığı izinleri kapatabilecekler.
Google, ayrıca bugünkü duyuru ile beraber dünya çapında 200 milyondan fazla kişinin Android Go Edition işletim sistemine sahip bir cihazı kullandığı bilgisini de paylaştı.
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