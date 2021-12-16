Android 12 Go Edition, Uygun Fiyatlı Telefonlar İçin Yola Çıktı!

Android 12 Go Edition, ucuz telefonları daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yola çıktı. İşte Android 12 Go'nun sunacakları...

  • Ercan Uğurlu
Android 12 Go Edition, Ucuz Telefonlara Geliyor

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