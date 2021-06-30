Android 12, Google'ın "Discover" Özelliğini de Baştan Aşağı Değiştiriyor

XDA Developers, Google uygulamasının Discover özelliğinin Android 12 ile beraber değişeceğini söylüyor. Buna göre Google, yeni Discover akışında özel olarak seçtiği içerik üreticilerden seçilmiş içerikleri gösterecek. Ancak bu yeni Discover hala test aşamasında olduğundan, başlangıçta yalnızca bir avuç haber kaynağı kullanılabilir durumda. Bu değişikliğin ana amacının, yalnızca ilgili içeriği vurgulayarak haber akışındaki dağınıklığı ortadan kaldırmak olduğu söyleniyor.
Samsung, One UI 3 aracılığıyla Google Discover'ı yazılımına daha iyi entegre etmeye çalışmıştı. Ancak, yalnızca One UI 3.1 ile gelen Galaxy S21 serisi ve Galaxy A32 5G gibi cihazlar bu özelliği destekliyordu. One UI 3.1'i yazılım güncellemesi olarak alan akıllı telefonlar bu yeni haber akışını etkinleştiremiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın