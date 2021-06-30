Android 12, Google'ın "Discover" Özelliğini de Baştan Aşağı Değiştiriyor

Google, Android 12 ile birlikte Google Discover beslemesini yeni bir görünüm ve yeni özelliklerle hayata geçirecek.

Android 12'de yeni bir "Google Discover"

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