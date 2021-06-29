Dünya'nın sürekli hareket halinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan kendi ekseni etrafında dönerken, bir taraftan da Güneş çevresindeki yörüngesinde yol alıyor.
Peki Dünya ne kadar hızlı hareket ediyor? Kendi çevresinde, Güneş'in çevresinde, Güneş Sistemi, Samanyolu'nun içinde ne kadar hızla hareket ediyor?
Tüm bu bilgileri bir araya getirince Dünya'nın gerçek hızını bulmak mümkün oluyor. Başlangıç olarak, Dünya kendi çevresinde saatte 1.670 kilometre hızla dönüyor. Güneş'in çevresindeki yörüngesinde ise saatte 110.000 kilometre ile yol alıyor.
Güneş ve tüm gezegenleri ve uyduları içeren Güneş Sistemi de uzayda hareket halinde. Bilim insanları Güneş Sistemi'nin galaksi içerisindeki hızını saatte 720.000 kilometre olarak hesapladı.
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