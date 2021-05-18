Android 12'nin Nasıl Görüneceği, Sızan Yeni Görüntülerle Ortaya Çıktı!

Google'ın bugün başlayacak olan Google I/O etkinliğinde açıklayacağı yeni ürünlerden birinin Android 12 olması bekleniyor. Google etkinlikleri öncesi adet olduğu üzere, bazı detaylar basına sızdırıldı. Google Android 12'de beklenildiği gibi kullanıcı arabiriminde bazı değişikliklere gidiyor ancak bu sefer getirilen yenilikler daha öncekilerden çok daha büyük ve kapsamlı gibi görünüyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre, en son Android güncellemesi "yeni bir deneyim" adı altında toplanan geliştirilmiş gizlilik korumaları içerecek ve telefonun diğer cihazlarla daha sorunsuz çalışmasını sağlayacak. Yeni arayüzün görüntüleri ve animasyonların görüntüleri sızdırıldı, ancak yeni güçlü gizlilik ve güvenlik özellikleri ile ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Bu noktada cihazların birlikte daha uyumlu bir şekilde nasıl çalışacağı da belirsizliğini koruyor.
Android 12'ye gelen pek çok değişiklik, çeşitli geliştirici önizlemelerinin sürüm notlarında belgelenmiş olsa da, Google'ın cihaz ekosistemini bir araya getiren görsel, gizlilik, güvenlik ve bağlantı değişiklikleri yaklaşan Google I/O etkinliğinde açıklanmak üzere, gizli tutuluyordu.
Arabirimdeki değişiklikleri aşağıda görebileceğiniz sızan görüntülerde görebilirsiniz...
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