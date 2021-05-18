Android 12'nin Nasıl Görüneceği, Sızan Yeni Görüntülerle Ortaya Çıktı!

Android 12, büyük ihtimalle Google'ın bugün balayacak Google I/O etkinliğinde tamamen ortaya çıkacak. Ama bu tanıtımdan önce internete sızan görüntüler, Android 12'nin nasıl görüneceğini net bir biçimde ortaya koyuyor.