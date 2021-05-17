Intel "Kuantum Hesaplama" Sorununu Çözdüğünü Açıkladı

Intel yalnızca AMD ile rekabet etmek üzere işlemci üretmiyor, öte yandan geleceğin iş modellerini şekillendirmek için de çaba sarf ediyor. Şirketin Intel Labs isimli birimi, verilerin üssel gücünü açığa çıkarmak için yeni teknolojiler ve hesaplama formları keşfetmeye ve geliştirmeye kendini adamış küresel bir araştırma kuruluşu olurken, bu birimden gelen yeni haber de yeni araştırmaların meyvesini verdiğine ilişkin.
Intel, kuantum hesaplamayı daha pratik hale getirmek için önemli bir adım atmış. Şirket, geçtiğimiz yıl ikinci nesil kriyojenik kontrol çipi Horse Ridge II'yi duyurmuş ve bu yeni ürünle şirket, kuantum bilgi işlemin en büyük engellerinden biri olan ölçeklenebilirliğin üstesinden gelmeye yönelik çok önemli bir adım daha atmış olmuştu. Ancak geçen sürede elbette yeni problemlerle karşılaştı, darboğaz da bunlardan biriydi.
Intel ve QuTech, Horse Ridge kriyonenik kontrol işlemcisinin kuantum bilgisayarlarda geleneksel makinelerden çok daha verimli olan bir algoritma (Deutsch-Jonza) kullanarak tek bir radyo frekans hattında birden fazla kübiti kontrol edebileceğini göstermiş. Bu atılım elektroniği ve kuantum çipi aynı kalıpta entegre eden işlemcilere yol açabilir ve bu da kuşkusuz kuantum bilgisayarları ölçeklendirmeyi çok daha kolay hale getirerek, geleneksel hesaplama gücüyle zor veya imkansız olabilecek daha fazla hesaplama işleminin yapılabilmesinin önünü açabilir.
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