Android 12'nin Sürpriz Yumurtası Ortaya Çıktı; Bu Defaki Bir Oyun Değil!

Android işletim sisteminin her sürümünde farklı bir Paskalya Yumurtası görmeye alışkınız. Her yeni güncel sürümde işletim sisteminin için gizli bir bölüm yerleştiren Android uzmanları, bunu daha çok oyun olarak karşımıza çıkartıyorlardı. Fakat bu defaki Easter Egg, bir oyun yerine bir özellik olarak yer alıyor.
This is from Android 12's new Easter egg, by the way. https://t.co/sdRQzuaQHY pic.twitter.com/vHzgaZVXlL— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 26, 2021
Android 12 işletim sistemi için keşfedilen Paskalya Yumurtası, işletim sisteminin tasarımına yönelik. Bu Easter Egg'i bulup etkinleştirdiğinizde, arayüzdeki gizli analog saat tasarımlarına erişebiliyorsunuz. Peki, nasıl diyenler, hemen yukarıdaki tweet'i inceleyebilirler. Tek tasarım bununla sınırlı değil, farklı tasarım örnekleri de bulunuyor.
Elbette, bu defaki Paskalya Yumurtası'nın bir oyun olmadığını görünce üzülecek olan kullanıcılar da olacaktır. Ancak öte yandan bu Easter Egg'i etkinleştirmek isteyenler de olacaktır. Bu Paskalya Yumurtası'nın Android'in en son beta sürümünde olduğunu söyleyelim. Android 12 Beta 3.1 ise şu an için herkese yayında değil, ancak kararlı sürüme ulaşıldığında kullanıcılarla paylaşılacak.
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