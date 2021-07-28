Samsung Galaxy A52s, Geekbench Veri Tabanında İlk Kez Göründü

Samsung, Galaxy A52'nin güncellenmiş bir sürümü olması beklenen Galaxy A52s için çalışıyor olabilir. En azından Geekbench veri tabanından gelen sızıntı bize bunu söylüyor!

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy A52s ilk kez göründü

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