Samsung Galaxy A52s, Geekbench Veri Tabanında İlk Kez Göründü

Bir süredir Samsung Galaxy A52'nin, muhtemelen Galaxy A52s olarak adlandırılan daha yeni bir sürümü hakkında söylentiler duyuluyor, ancak bu telefonla ilgili pek fazla ayrıntı bulunmuyor. Ne tür gelişmeler sunacağı, doğal olarak herkesin aklındaki ilk soru. Ve şimdi, Geekbench karşılaştırma veri tabanında Galaxy A52s'i (model numarası SM-A528B) bulan GalaxyClub tarafından bu sırrın bir kısmı ortaya çıkarıldı.
Karşılaştırma, Galaxy A52s'in Snapdragon 778G işlemci ile destekleneceğini gösteriyor. Galaxy M52 5G de Snapdragon 778G'ye sahip olacak ve bu oldukça önemli bir durum. Çünkü Snapdragon 778G, Galaxy A52'ye güç veren Snapdragon 720G'den çok daha güçlü ve ayrıca Galaxy A52 5G'nin içinde bulunan Snapdragon 750G'den de daha iyi bir seviyede. Aslında bu tam olarak Samsung'un telefonu A52 ile aynı çip seti ile donatmak yerine Galaxy A72'ye koyması gereken türden bir çip.
Karşılaştırılan Galaxy A52s 8GB RAM'e sahip, ancak muhtemelen 6GB RAM'li bir türevi de sunulacaktır. Tahmin edilebileceği gibi, karşılaştırılan cihaz Android 11 ile çalışmaktaydı. Galaxy cihazları için Android 12'nin bu yılın sonlarına kadar sunulması beklenmiyor ve muhtemelen tüm Galaxy A52 modellerinin (A52s dahil) güncellemeyi alması için 2022 yılını beklememiz gerekecek.
Bazı Galaxy A52s'lerin renkleri de ortaya çıkmış durumda– en azından beyaz, siyah ve açık yeşil renk seçenekleri bulunacak. GalaxyClub'ın söylediğine göre, Galaxy A52s Avrupa pazarlarına sunulacak. Galaxy A52s'in Eylül ayında ilk olarak sunulması beklenen Samsung'un ana ülkesine ek olarak, diğer kıtalardaki ülkelere de telefonun sunulacağını tahmin edebiliriz.
Artan gücüne ek olarak Galaxy A52s'in A52 ve A52 5G'ye ne gibi güncellemeler getireceği henüz belli değil, ancak önümüzdeki haftalarda söylentiler ve sızıntılar yoluyla daha fazla ayrıntı alacağımızı tahmin etmek güç değil.
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