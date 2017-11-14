Android 8.0 Oreo, Yavaş Başladı
Kullanıma açılmasının üzerinden birkaç ay geçen Android 8.0 Oreo, bakın tüm cihazların ne kadarına ulaşmayı başardı...
Google'ın Android işletim sistemini yer yıl yeni özellikler ve performans geliştirmeleri ile güncellemesi başarılı şekilde devam ediyor, ama yeni sistemlere geçiş konusunda büyük bir sorun var. Android uzun zamandır düşük geçiş oranlarına sahipti, ancak Android 7.1 ve Android 8.0 gerçekten berbat durumda.
En son rakamlar yayınlandı ve manzara çok vahim. Android 8.0 Oreo'nun rakamları gerçekten düşük: Android 7.1 Nougat %3.0 kullanım oranına sahipken Oreo sadece %0.3 oranına sahip. Belki Oreo'nun daha yeni olmasından dolayı böyle bir orana sahip olması affedilebilir, ancak Android 7.1, bir yıldan uzun süredir piyasada bulunuyor.
Bu rakamları Apple ile karşılaştırmak gerekirse, yeni yayınlanan iOS 11 şu an desteklenen cihazların %50'sinde bulunuyor. Tabii ki Android'in birden çok marka tarafından kullanılan bir işletim sistemi olduğunu unutmadık, ancak bu rakamlar gerçekten endişe verici. En son Android sürümüne erişmek isteyenler için şu an en iyi seçenek Google'ın kendi telefonları Pixel ve Pixel 2 gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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