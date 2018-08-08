Android 9 Pie'ın Oreo'ya Getirdiği Yenilikler

Android'in yeni sürümü Android 9 Pie, Android Oreo'nun üzerinde hangi değişiklikleri yapıyor, yeni neler sunuyor?

Android 9 Pie'ın Yenilikleri

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