Android 9'a Güncellenecek Sony'ler Belli Oldu
Android 9.0 Pie güncellemesini alacak Sony Xperia'ler, açıklandı!
Android 9.0 Pie bu ay Google tarafından duyurulmuş, kısa süre sonra Pixel cihazlarına dağıtılmaya başlanmıştı. Bunun ardından HTC gibi bazı firmalar, Android'in en son sürümüne ne zaman geçeceklerini açıklamışlardı. Şimdi ise Sony, hangi telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını duyurdu.
Çok sayıda telefonunu son sürüme taşımasıyla tanınan Sony, bu kez güncelleyeceği cihazların sayısını azaltmış görünüyor. Firma yaptığı açıklamada Android 9.0 Pie'a hangi telefonlarının ne zaman güncelleneceğini belirtti.
Buna göre Eylül'de Android Pie güncellemesi alacak telefonlar, şunlar olacak:
- Sony Xperia XZ Premium
- Sony Xperia XZ1
- Sony Xperia XZ1 Compact
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Sony Xperia XZ2 Premium
Yaklaşık iki sene önce çıkan Snapdragon 820'li Xperia XZ, güncellemelerin dışında kalmış görünüyor. Android Pie güncellemesini 2019'un başında alacak orta seviye telefonlar ise şunlar olacak:
- Sony Xperia XA2
- Sony Xperia XA2 Plus
- Sony Xperia XA2 Ultra
Eylül'deki IFA'da Android 9'lu yeni Sony'lerle tanışıp tanışmayacağımız, merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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