Android 9'a Güncellenecek Sony'ler Belli Oldu

Android 9.0 Pie güncellemesini alacak Sony Xperia'ler, açıklandı!

Android 9'a Güncellenecek Sony'ler Belli Oldu

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