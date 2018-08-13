HTC, Android 9.0 Pie alacak telefonlarını açıkladı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri