HTC, Android 9.0 Pie Alacak Telefonlarını Açıkladı
HTC, Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi alacak akıllı telefonlarını açıkladı.
Eğer HTC akıllı telefon sahibi iseniz, muhtemelen telefonunuzun Android 9.0 Pie güncellemesi alıp almayacağını merak ediyorsunuz . HTC, yayınladığı resmi paylaşımı ile hangi akıllı telefonlarının Android 9.0 güncellemesi alacağını açıkladı.
Şu an halihazırda piyasada olan HTC U11 modelleri yeni Android güncellemesini alacak. Bu telefonlar arasında HTC U11+, HTC U11 ve HTC U11 Life modelleri yer alıyor. Bunlara ek olarak HTC U12+ da Android 9.0 Pie güncellemesi alacak. Ancak HTC U12+ uzun süre önce tanıtılmış olmasına rağmen, halen ülkemizde resmi olarak satışa çıkmış olmamasıyla oldukça şaşırtıyor. Ayrıca HTC Türkiye'den de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok.
HTC'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama ise şöyle.
Ercan Uğurlu
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