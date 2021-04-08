Android'li Akıllı Telefonlara Grand Theft Auto 5 (GTA5) Müjdesi

2013 yılında piyasaya çıkan ve 8 yıldır halen en çok oyunlardan biri olmayı başaran Grand Theft Auto 5, nihayet Android'li akıllı telefonlara da geliyor.

  • Ercan Uğurlu
Müjde: GTA 5 Android Akıllı Telefonlara Geliyor!

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