Android'li Akıllı Telefonlara Grand Theft Auto 5 (GTA5) Müjdesi

Grand Theft Auto 5, piyasaya çıkmasının üzerinden 8 sene geçmesine rağmen halen en çok oynanan oyunlardan biri olurken, öte yandan artık oyunun yapımcı şirketi Rockstar'dan GTA 6 bekleniyor. Bununla ilgili ser verip sır vermeyen geliştiriciler, GTA 6'nın ne zaman piyasaya çıkacağını söylemiyorlar, ancak oyunun gizliden gizliye geliştirildiğini ve bitmek üzere olduğunu biliyoruz. Öte yandan Grand Theft Auto 5 halen çılgınlar gibi oynanmaya devam ediyor ve uzun yıllar boyu devam edecek gibi. Zira GTA 5 şimdi de akıllı telefonlara geliyor. Peki, bu nasıl olacak?
Gelen bilgilere Grand Theft Auto 5, Xbox'ın servisi xCloud üzerinden akıllı telefon ve tabletlerde oynanabilecek. GamePass Ultimate servisine üyeliği bulunanlara ücretsiz olarak sağlanan xCloud servisi, Android telefonlar üzerinden kullanılabiliyor. Ancak bunun için bir VPN servisini kullanmanız gerekiyor ve kullanıcılar XBOX bölgesini de xCloud'un geçerli olduğu bir bölgeye değiştirmek zorundalar.
Grand Theft Auto 5, 8 Nisan tarihinde (bugün) Xbox GamePass Ultimate abonelerinin kullanımına sunulacak.
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