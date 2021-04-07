Netflix, Jupiter'in Mirası dizisinden ilk fragmanı paylaştı!

Netflix'in heyecanla beklenen yeni destansı süper kahraman dizisinden ilk fragman paylaşıldı. 7 Mayıs'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak olan Jüpiter'in Mirası dizisinde süper kahramanlar yer alıyor.
Jüpiter'in Mirası Dizisinden İlk Fragman
Jupiter’s Legacy | Resmi Fragman | NetflixHiçbir miras sonsuza dek yaşamaz.
Birinci nesil süper kahramanlar, yaklaşık bir asır boyunca Dünya'yı korudu. Şimdi çocukları, onların efsanevi mirasını devralmak zorunda. Mark Millar’ın imzasını taşıyan Jupiter’s Legacy, 7 Mayıs 2021’de yalnızca Netflix’te yayında.
Jupiter’s Legacy’yi yalnızca Netflix’te izleyin:
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Netflix, 190'dan fazla ülkede 204 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.
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Onlar, süper kahramanların ilk nesli. Ancak görevi çocuklarına teslim ederken iki nesil arasındaki gerilim yükselir ve eski kurallar geçerliliğini yitirir.
Jüpiter'in Mirası Dizisi Konusu
Frank Quitely'in özel çekimlerinden hayata geçen dizinin konusu şu şekilde;
Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır.
Yürütücü Yapımcılar: Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton, ve Sang Kyu Kim
Diziden ilk görsellere "Netflix'in yeni dizisi Jupiter'in Mirası! İşte diziden ilk görüntüler" yazımızdan ulaşabilirsiniz.
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