Android'de Ana Ekran Tuşuyla Gelen Tehlike: MalLocker.B

Android kullanıcıları bir kez daha tehlikede. Bu defa, ana ekran tuşuna basar basmaz cihazınızı ele geçiren fidye yazılımı MalLocker.B'ye karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

  • Ercan Uğurlu
Android'in Yeni Belası: MalLocker.B

Android ekosistemi belirli periyotlarla kötü amaçlı yazılım saldırılarına maruz kalmaya alıştı. Dönem dönem gerçekleşen saldırılara karşı ise kullanıcıların farkında olması gerekiyor. Güvensiz sitelerde dolaşmamaları, antivürüs yazılımı kullanmaları ve uygulama ile işletim sistemlerini güncel tutmaları bu tür saldırılardan sakınma yöntemleri olarak bilinirken, aksi halde siber suçluluların tuzaklarına düşebiliyorlar.

Microsoft, yayınladığı yeni bir raporda Android cihazları etkileyen yeni bir MalLocker.B olarak isimlendirilen bu yeni virüs, mobil fidye yazılımının en son evrimi olarak nitelendiriliyor.

Güvensiz sitelerden bulaşabilen MalLocker.B'nin numarası ise kişinin cihazını tamamen ele geçirmek. Telefonunuza bulaştığında ekrana bir bilgi notu çıkartan MalLocker.B, kullanıcı notu kapatmak için ana ekran tuşuna bastığında ise tamamen aktif oluyor ve cihazı kilitliyor.

Şimdilik MalLocker.B'nin nasıl engellenebileceğine ilişkin bir bilgi yok. Ancak kullanıcılara üçüncü parti web sitelerine girmemeleri ve Google tarafından onaylanmamış uygulamaları indirmemeleri çağrısı yapılıyor.

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