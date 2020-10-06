İlk PlayStation 5 İncelemeleri Geldi; Sonuçlar Oldukça İyi Görünüyor

PlayStation 5'in kağıt üzerinde çok güçlü olduğu günlerdir konuşuluyor. Konsolun bu gücünü gerçek hayatta nasıl gösterdiğine dair ilk ve etkileyici bilgiler gelmeye başladı. Japonya'da PS5 ile zaman geçirme fırsatı bulan birkaç yayıncı ve YouTube kanalı, konsol hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladılar.
Dengeki Online, konsolun fanının çok sessiz çalıştığına değinirken 4gamer, cihazın donanımından ve tasarımından bahsetti. 4gamer'a göre konsolun kavisleri, neredeyse hangi açıdan bakarsanız bakın cihazın olduğundan daha ince görünmesine yol açıyor. 4gamer da PS5'in soğutma sistemini överken, konsolun havayı üzerindeki hava deliklerinden alıp, arkadan dışarıya attığını söyledi.
4gamer ve diğer yayınların değindiği en ilginç şey, her birinin konsolun sessizliği ve az ısı yayması oldu. Bununla birlikte 4gamer'a göre PS5'in hava almasını ve vermesini sağlayacak bir boşluğu (ön, arka, sol ve sağda 10-15 cm) bırakmanız gerekiyor.
Yayınlar, konsolun arayüzü ve kontrol ekranı gibi her özelliğine değinmese de, beklenen Godfall ve Astro's Playroom gibi oyunları gösterdiler. Videolarda daha önce de gördüğümüz oynanış görüntüleri yer alıyor ancak SSD sayesinde oyunların çok hızlı yüklenmesi dikkat çekiyor.
DualSense kontrolcünün özelliklerine de değinen inceleme videolarından Sony'nin "onay tuşu" olarak "O" düğmesinden "X" düğmesine geçtiği anlaşılıyor. Buna alışmanın biraz zaman alacağı kesin.
Videolar PS5 hakkında çok şey söylemese de, konsolun beklendiği kadar güçlü olacağının işaretini fazlasıyla veriyor. Önümüzdeki haftalarda benzer inceleme ve videoların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.
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