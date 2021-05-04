Android Cihazlarda Yeni COVID-19 Tehlikesi

Geçtiğimiz yıl Google ve Apple, COVID-19 ile enfekte olanların kiminle temasa geçtiğini bulmak için düşük maliyetli bir çözüm sağlamak üzere Bluetooth ve GPS verilerini kullanan bir temas izleme API'si geliştirmek üzere iş birliğinde bulunmuştu. iOS ve Adroid cihazlar üzerinden çalışan bu sistem, her ne kadar başarılı olsa da, ortaya çıkan bir sorun kullanıcı verilerini açığa çıkarmışdurumda.
AppCensus tarafından yayınlanan rapora göre an bu sorun şimdilik Android kullanıcılarını etkiliyor. Xiaomi Redmi Note 9'da 54 uygulamanın, Samsung Galaxy A11'de ise 89 uygulamanın Android sistem gülüklerine erişebildiği belirtilirken, bu açıktan kötü amaçlı kişilerin yararlanabileceği belirtilmiş.
Google, şimdi sorun üzerine çalışıyor. Yakında yayınlayacağı yeni bir güvenlik güncellemesi ile bu sorunun ortadan kaldırılabileceğine inanılıyor.
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