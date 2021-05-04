Android Cihazlarda Yeni COVID-19 Tehlikesi

Android'de yeni açık tespit edildi. Bu defaki açığın sebebi bizzat Google olurken, nedeni ise COVID-19.

  • Ercan Uğurlu
Android Cihazlarda Yeni COVID-19 Tehlikesi

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