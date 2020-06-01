Android'li Cihazların, Bu Basit Duvar Kağıdıyla Çökebildiği Ortaya Çıktı

iPhone'un bir kısa mesajla uzaktan çökertilebildiğini daha önce duymuştuk. Android'de ise bir duvar kağıdıyla telefonu kilitlemenin mümkün olduğu ortaya çıktı.
Sorunun telefonun desteklediği renk aralığıyla ilgili olduğu düşünülüyor. 9to5'ten Dylan Roussel'e göre Android, sRGB renk aralığını tercih ediyor ancak söz konusu resim RGB renk aralığını kullanıyor. Android 11 ön izleme sürümü bu resmi dönüştürse de, Android 10 bunu yapmıyor. Bu durumda resmi arka plan olarak ayarlamanız halinde cihaz bir döngüye giriyor. Sorunu çözmek için telefonu güvenli modda açıp fotoğraf dosyasını silmeniz gerekiyor.
Google, sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Normal şartlarda muhtemelen böyle bir sorun yaşamayacak olsanız da, sorun kötü bir şakanın kurbanı olmanıza yol açabilir. Bu yüzden duvar kağıtlarını güvenilir adreslerden indirmekte fayda olacağı anlaşılıyor..
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın