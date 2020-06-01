Android'li Cihazların, Bu Basit Duvar Kağıdıyla Çökebildiği Ortaya Çıktı

Android'li cihazların "desteklenmeyen" bazı duvar kağıtları yüzünden geçici de olsa kullanılmaz hale gelebildiği ortaya çıktı. Peki basit bir duvar kağıdı, Android'i nasıl çökertebiliyor?