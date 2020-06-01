Mayıs 2020 Güncellemesiyle, Bu Windows 10 İşlevleri de Tarih Oluyor

Microsoft tarafından sürekli olarak güncellenen Windows 10, yeni işlevler eklerken gerek duyulmayacağı düşünülen bazı işlevleri kaldırabiliyor. Şimdi, beklenen büyük güncelleme Mayıs 2020 için de aynısının geçerli olacağı anlaşıldı.
Mayıs 2020 güncellemesi Cortana'da önemli bazı değişiklikler yaparken ve dijital asistanın tüketicilere yönelik bazı yeteneklerini kırpacak. Kaldırılacak olan bu yeteneklere "müzik, internete bağlı ev ve diğer tüm Microsoft olmayan yeteneklerin" dahil olduğu ortaya çıktı.
Windows 10'u bir USB üzerinden kullanmanıza izin veren Windows To Go işlevi de tamamen kaldırılacak. İşlevin geliştirilmesi Mayıs 2019 güncellemesinden itibaren durdurulmuştu.
Son olarak Mobil Planlar ve Mesajlaşma uygulamaları Windows 10'dan kaldırılacak. Bununla birlikte uygulamalara sunulan destek devam edecek ve cihaz üreticileri, mobil bağlantı destekli cihazlarına bu uygulamaları dahil edebilecekler.
Geliştirilmesi Durdurulan İşlevler
Windows 10'da bulunmaya devam edecek, ancak artık aktif olarak geliştirilmeyen işlevler arasında ise Dinamik Diskler (yerini gelecekte Storage Spaces alacak), Companion Device Framework ve Microsoft Edge'in eski (Chromium olmayan) sürümü var.
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