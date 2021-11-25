Android'de Çok Sık Çakılan Bir Uygulamanız mı Var? İşte Yapmanız Gerekenler

Eğer Android cihazınızda bir ya da bir kaç uygulama sürekli çakılıyor ya da kilitleniyorsa ne yapabilirsiniz? İşte takip edebileceğiniz birkaç alternatif çözüm yolu...

Android'de Çok Sık Çakılan Bir Uygulamanız mı Var?

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