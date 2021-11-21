iOS'un iMessage'ı, Google'ın Android'ine Geliyor; Ama Biraz...

Apple'ın iMessage uygulaması ile Android'deki Google Mesajlar uygulaması, Google'ın yeni hamlesiyle birlikte birbirlerine "yaklaşmaya" başlıyor!

iMessage Android'e geliyor, ama biraz...

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