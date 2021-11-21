iOS'un iMessage'ı, Google'ın Android'ine Geliyor; Ama Biraz...

Apple iMessage, büyük ölçüde bir iOS uygulaması olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü Apple, insanları iPhone'da kalmaya ikna eden şeylerden birinin iMessage olduğunu biliyor. Ancak Google, Android için kendi Mesajlar uygulamasına, en azından bir konuda iMessage desteği getirmeye hazır gibi görünüyor.
9to5Google tarafından tespit edildiği gibi, Google Mesajlar'daki yeni kod iMessage emojilerine atıfta bulunuyor: iOS'ta iMessage'da yerel olarak görünen, ancak Android cihazlara gönderilen SMS metinlerinde gösterilemeyen bazı emojiler, artık Google Mesajlar uygulamasında olması gerektiği gibi görünecek.
9to5Google tarafından yayınlanan ekran görüntülerinde, iOS iMessage'dan gönderilmiş bir mesajın altında "iPhone'dan çevrilmiştir" gib bir açılır pencere olduğu bile görülebiliyor.
Güncellenen işlev ilk olarak Google Mesajlar'ın bir beta sürümünde tespit edilmiş olsa da, şu anda dünya çapında en azından bazı kullanıcılar için kullanıma sunuluyor gibi görünüyor. Ama henüz Google'dan güncelleme hakkında resmi bir açıklama duymuş değiliz.
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