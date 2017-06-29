Android "O" 8.0'a Yükseltilecek Samsung'lar!

Android 8.0'a yükselme şansını hangi Samsung Galaxy'ler yakalayacak? İşte liste...

Android "O" 8.0'a Yükseltilecek Samsung'lar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

Hadi J serilerini anladım da S ve A serileri Premium ve Üst seviye cihazlar. Daha 2 sene bile dolmadan desteğin kesilmesi kabul edilebilir değil. Premium cihazların en az 3 sene yazılım güncellemesi alması gerekir. Apple'dan biraz ders alsalar keşke.

note 5'e bu güncellemeyi vermeyecek olmak büyük aptallık

S6 Neden güncellenmeyecek?

@Fatih BAHCECI çünkü o samsung. Bende samsung kullanıyorum am aşu güncelleme konsuunda gıcık oluyorum.

S6 cihazlara güncelleme gelecekmi?

bende s7 edge var ama s6 almaması harbi sacmalık samsung bu işi 3 seneye cıkartması lazım s6 halen taş gibi telefon yani sacmalıyor samsung bu guncelleme işinde bari amiral gemilerini destekle yav

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