Android "O" 8.0'a Yükseltilecek Samsung'lar!
Android 8.0'a yükselme şansını hangi Samsung Galaxy'ler yakalayacak? İşte liste...
Android'li telefon sahiplerinin en yakından ilgilendikleri konulardan bir tanesi, Android güncellemeleri. Telefonunuzun kaç kez güncelleme alacağı, güncellemeyi ne zaman alacağı, merak edilen soruların başında geliyor. Aşağıda Samsung'un Galaxy telefonları için tahmin edilen güncellemeleri sıraladık. Liste, Samsung'un iki senelik güncelleme düzenini temel alıyor ve herhangi bir resmiyet taşımıyor.
Android 8.0'a Yükseltilecek Galaxy'ler
- Galaxy S8
- Galaxy S8+
- Galaxy Note 8
- Galaxy S7
- Galaxy S7 edge
- Galaxy S7 Active
- Galaxy A7 (2017)
- Galaxy A5 (2017)
- Galaxy A3 (2017)
- Galaxy J7 (2017)
- Galaxy J5 (2017)
- Galaxy Note FE
- Galaxy Tab S3
- Galaxy C9 Pro
- Galaxy C7 Pro
- Galaxy J7 Prime (OnNxt)
Android 8.0'e Yükseleceği Belirsiz Cihazlar
- Galaxy A9 Pro - Android 'O' ikinci büyük güncelleme olacak ancak şimdilik belirsiz
- Galaxy A8 (2016) – Android 'O' ikinci büyük güncelleme olacak ancak şimdilik belirsiz
- Galaxy J7 (2016)
- Galaxy J5 (2016)
- Galaxy J3 (2017) – önceki J3 modellerinin hepsi büyük bir güncelleme almadı
- Galaxy Tab S2 VE (2016 modelleri)
- Galaxy Tab A (2016 modelleri)
Android 8.0'e Güncellenmeyecek Cihazlar
- Galaxy S6 series – daha önce iki büyük Android güncellemesi aldı
- Galaxy Note 5 - daha önce iki büyük Android güncellemesi aldı
- Galaxy A7 (2016) - daha önce iki büyük Android güncellemesi aldı
- Galaxy A5 (2016) - daha önce iki büyük Android güncellemesi aldı
- Galaxy A3 (2016) - daha önce iki büyük Android güncellemesi aldı
- Galaxy J3 (2016) - güncelleme almadı, bundan sonra alma ihtimali düşük
- Galaxy J2 (2016) – güncelleme almadı, bundan sonra alma ihtimali düşük
- Galaxy J1 türevleri – bu cihazlar genellike güncelleme almıyor
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
Hadi J serilerini anladım da S ve A serileri Premium ve Üst seviye cihazlar. Daha 2 sene bile dolmadan desteğin kesilmesi kabul edilebilir değil. Premium cihazların en az 3 sene yazılım güncellemesi alması gerekir. Apple'dan biraz ders alsalar keşke.
note 5'e bu güncellemeyi vermeyecek olmak büyük aptallık
S6 Neden güncellenmeyecek?
@Fatih BAHCECI çünkü o samsung. Bende samsung kullanıyorum am aşu güncelleme konsuunda gıcık oluyorum.
S6 cihazlara güncelleme gelecekmi?
bende s7 edge var ama s6 almaması harbi sacmalık samsung bu işi 3 seneye cıkartması lazım s6 halen taş gibi telefon yani sacmalıyor samsung bu guncelleme işinde bari amiral gemilerini destekle yav