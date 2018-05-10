Android Oreo Hem Yükseldi, Hem Yüz Kızarttı!
Google'ın en son Android kullanım raporu, Oreo için iyi şeyler söylese de Google'ı üzen tabloyu gizleyemiyor!
Google, Android sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren raporunun en son sürümünü paylaştı. Rapor, 7 Mayıs'ta sonlanan yedi günlük süreyi temel alıyor ve sadece bu sürede Google Play Store'u ziyaret eden cihazları kapsıyor.
Rapora göre bu ayın tek kazananı, bir puandan fazla yukarı tırmanmayı başaran ve yüzde 5,7'lik pazar payına ulaşan Android Oreo. Ancak kullanım oranı düşük olduğu sürece bir puanlık yükseliş çok şey ifade etmiyor. Neredeyse 9 ay önce yayınlanan bir işletim sistemi güncellemesi için bu tablo, Google'ın da hoşuna gitmiyor olsa gerek. Beş ay önce çıkan en son Oreo sürümünün kullanım oranı ise yüzde 1'in bile altında.
Listenin geri kalanında büyük bir değişiklik yok. Eski sürümler yavaşça düşmeye devam etse de Nougat'ın hala yüzde 31,1'lik kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Marshmallow yine en büyük darbeyi alan sürüm ve 0,5 puanlık düşüşle yüzde 25,5'e gerilemiş durumda. Tabi buna rağmen Marshmallow, Android'li tüm cihazların çeyreğinde kullanılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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