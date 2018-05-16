Android P, Hangi Samsung'lara Gelecek?
Android P güncellemesi hangi Samsung telefonlara gelecek? İşte liste...
Yeni Android sürümlerinin tanıtımı çoğumuzu meraklandırsa da, açıkçası pek heyecanlandırmıyor. Bunun nedeni, güncellemenin en iyi telefonlara bile aylar sonra gelmesi, çoğu telefona hiç gelmemesi. Google bu sorunu son olarak Project Treble ile çözmek istemişti, ancak Galaxy S9 gibi bazı telefonlarda desteklenen bu girişimin faydalarını henüz görmedik.
Android P'nin Google I/O 2018 geliştirici etkinliğinde ortaya çıkmasının ardından gözler, doğal olarak Samsung'a çevrildi. Firma güncellemeyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı ancak Samsung'un sevilen hayran sitesi Sammobile, geçmişe bakarak bazı tahminlerde bulundu.
Sammobile'a göre Android 9.0 güncellemesi, aşağıdaki telefonlara gelecek. Listenin resmi bir açıklamaya dayanmadığını tekrar belirtelim. Listenin önüümüzdeki aylarda değişikliğe uğrama ihtimali de yüksek.
Android 9.0 güncellemesini muhtemelen alacak telefonlar
Galaxy S9: İlk sırada
Galaxy S9+: İlk sırada
Galaxy S8: İkinci sırada
Galaxy S8+: İkinci sırada
Galaxy Note 8: İkinci sırada
Galaxy A8 (2018): İkinci sırada
Galaxy A6 (2018): İlk sırada
Galaxy A6+ (2018): İlk sırada
Galaxy J6 (2018): İlk sırada
Galaxy Tab S3: İkinci sırada
Android P'ye güncellenmeyecek telefonlar
Galaxy S7: İki büyük güncellemeyi zaten aldı
Galaxy S7 Edge: İki büyük güncellemeyi zaten aldı
Galaxy A5 (2017): İki büyük güncellemeyi zaten aldı
Galaxy A3 (2017): İki büyük güncellemeyi zaten aldı
Galaxy J7 (2017): Oreo, ilk büyük güncellemesi olacak
Galaxy J5 (2017): Oreo, ilk büyük güncellemesi olacak
Galaxy Xcover 4: Xcover'lar büyük güncellemeleri genellikle almıyor
Android P, Google tarafından sonbaharda resmi olarak yayınlanacak. Güncellemelerin Samsung telefonlara ne zaman geleceği, ancak resmi yayınlanma ardından netleşecek.
Zeynel A. Öztürk
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