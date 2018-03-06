Android P Telefonları Klavye veya Fareye Çevirecek

Android P sayesinde akıllı telefonunuzu Bluetooth klavye veya fare olarak kullanabileceksiniz!

  • Ali Ruhi Öztürk
Android P Telefonları Klavye veya Fareye Çevirecek

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Bence Android P, Puding olsun :D

@Bloodin Bu zaten şirket içindeki ismi, gerçek ismi puding olabilir, daha akılda kalıcı.

Sen de yorum yaz

 

Tablet satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Fornite, Android ve iOS'a da Geliyor!
Google, Tüm Web'i Hızlandırmak İstiyor!
Windows Defender Büyük Tehlikeyi Önledi!
StarCraft'ın 20. Yılı İçin Özel Hediyeler!
Galaxy S9, Çin İçin Samsung'a Yetecek mi?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir