Android P'nin En Önemli 5 Yeniliği!

Google I/O konferansında iyice ortaya çıkan ve heyecan verici değişikliklerle gelen Android P'nin en önemli 5 yeniliğini sıraladık!

Android P'nin En Önemli 5 Yeniliği!

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