Android P'nin En Önemli 5 Yeniliği!
Google I/O konferansında iyice ortaya çıkan ve heyecan verici değişikliklerle gelen Android P'nin en önemli 5 yeniliğini sıraladık!
Bu sene yayınlanacak olan Android P, Oreo'ya kıyasla çok önemli yeniliklerle geliyor. Bu yeniliklere görsel bazı değişiklikler de dahil.
İşte yeni Dashboard'dan Home düğmesine Android P'nin en önemli 5 yeniliği.
1. Actions
Google I/O 2018'de en çok konuşulan sözcüklerden biri olan Actions, size çeşitli kısayollar sunarak belirli görevleri daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu kısayollar, Android P'li telefonunuzu bir süre kullandıktan sonra uygulama çekmecesinde, önerilen uygulamaların yanında görüntüleniyor. Size özel olan bu kısayollar, örneğin sizi Spotify'da son çaldığınız şarkı listesine veya Instagram'da fotoğraf yollamaya ulaştırıyor.
2. Yeni Ses Denetimleri
Ses düğmeleri, artık varsayılan olarak medya sesini değiştiriyor. Yani ses düğmesine bastığınızda varsayılan olarak çağrı veya alarm sesi değişmiyor. Ses seviyesini ayarlamanıza izin veren arayüz, donanımsal düğmelerin bulunduğu yere yaklaşırken titreşim, sessiz mod ve normal ses modu arasında ses çubuğunun üzerindeki düğmeye basarak geçiş yapabiliyorsunuz.
Google, etkinlikte telefonun ekranı kapalıyken nasıl titreşim moduna geçebileceğimizi de gösterdi. Bunun için güç düğmesini ve ses açma düğmesini kısaca basılı tutmanız yeterli. Bunu yaptığınızda ayarın değişiğini doğrulayan dair kısa bir titreşim hissediyorsunuz.
3. Yeni Home Düğmesi
Android bu tür bir değişim geçireli çok uzun süre oldu. iPhone X'in giriş düğmesini andıran yeni giriş düğmesini yukarı sürükleyerek açık uygulamaları ve önerilen birkaç uygulamayı görebiliyorsunuz. Bir kez daha yukarı sürüklerseniz eski uygulama çekmecesi açılıyor. Actions bölümünde bahsettiğimiz üzere burada da bazı yenilikler var.
Giriş ekranındaysanız, home düğmesini sağa doğru sürükleyerek açık uygulamalar arasında kolayca dolaşabiliyorsunuz.
4. Daha Akıllı Çoklu Görev İşlevi
Android P, uygulama geçiş ekranında görünen pencerelerden de metin kopyalamanıza izin veriyor. Çoklu görevi farklı amaçlar için kullanıyoruz - bazılarımız çoklu görevi metin kopyalayıp yapıştırmak için kullanıyor. Uygulamaya tam olarak geçiş yapmadan metin kopyalayabilmek, sizi birkaç adımdan kurtarıyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.
5. Telefonu Daha Az Kullanacaksınız
Kulağınıza başta inandırıcı gelmeyebilir, ancak Google'ın Android P'deki temel fikri, telefonunuzla aranıza biraz mesafe koymak. Bu amaçla geliştirilen Dashboard, Android P'nin ileriki bir sürümünde ortaya çıkacak.
Dashboard, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi gösterirken, belirleyeceğiniz süreyi aştığınızda uyarı almanızı sağlıyor. İşlevin amacı canınızı sıkmak değil - Google, dijital hayatınızı dengede tutmanız için size yardımcı olmaya çalışıyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın