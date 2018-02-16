Android P'nin Kod Adı Antep Fıstıklı Dondurma

Google'ın Android P'ye şirket içinde 'Pistachio Ice Cream', yani Fıstıklı Dondurma kod adıyla hitap ettiği ortaya çıktı!

  • Ali Ruhi Öztürk
Android P'nin Kod Adı Antep Fıstıklı Dondurma

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