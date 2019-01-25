Android Q: Çıkış Tarihi ve Bilinenler
Android Q ne zaman çıkacak, hangi yenilikleri getirecek? Tüm bildiklerimiz bu yazımızda.
Android 9 Pie henüz çok az telefona ulaşmış olsa da, Android Q'nun yenilikleri ve çıkış tarihi çoğumuz için merak konusu. Bu yazımızda Android Q hakkında merak ettiklerinizi, işletim sisteminin getirdiği yenilikleri ve fazlasını sıraladık.
Çıkış Tarihi
Android Q'nun çıkış tarihi henüz açıklanmadı, hatta adının bile Android Q olup olmayacağı belli değil. Android 9 Pie'a bakarak Android Q'nun Mart'ın başında tanıtılmasını bekleyebiliriz.
İşlevleri
Sistem çapında karanlık mod: XDA Developers sayesinde ortaya çıkan bu işlev, işletim sisteminin ana arayüzünü ve Ayarlar gibi uygulamaları koyu griye dönüştürüyor.
Daha fazla izin: XDA'nın sızıntısına göre belirli izinleri (örneğin mikrofon iznini) hangi uygulamalara verdiğinizi artık görebiliyorsunuz.
Geliştirici araçları: XDA sızıntısında birkaç geliştirici aracından da bahsediliyor, ancak bunların nasıl çalıştığı tam olarak belli değil. Örneğin "Game Updates Package Preference" işlevinin ne işe yaradığı belirsiz. "Force desktop mode" ayarı ise Samsung Dex stili bir işlevin habercisi olabilir.
Şu noktada Android Q arayüzünün tamamlanmadığını ve bazı işlevlerin tam anlaşılmadığını belirtmekte fayda var. Bunların yanında XDA sızıntısı, bazı erişilebilirlik ayarlarından bahsediyor. Bu erişilebilirlik ayarları, önde beliren uyarıların ne kadar süreyle görüneceğini ayarlamanıza izin veriyor.
Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Ancak Android'in yeni sürümünün tanıtımı yaklaştıkça yeni sızıntılar görebiliriz.
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