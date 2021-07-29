Android Tabanlı ve 16 Gün Pil Ömrü Sunan Oppo Watch 2 Tanıtıldı!

Oppo, Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı saati Oppo Watch 2'yi duyurdu. Oppo'nun akıllı saat serisine eklenen yeni ürün, Mayıs 2020'de piyasaya sürülen Oppo Watch'ın devamı niteliğinde.
Oppo Watch 2, 42mm versiyonu ve 46mm versiyonu olmak üzere iki boyutta piyasaya sürülecek. eSIM teknolojisini kullanan LTE bağlantısına sahip ve kullanıcıların sesli arama yapmasına olanak tanıyor.
Oppo Watch 2 42mm sürümü 372x430 piksel çözünürlüğe sahip 1.75 inç AMOLED ekran kullanıyor, 46mm sürümü ise 402x476 piksel çözünürlüğe sahip 1.91 inç AMOLED ekrana sahip. Her ikisi de 326ppi piksel yoğunluğu kullanıyor, 60Hz yenileme hızı içeriyor ve üstlerinde 3D cam koruması bulunuyor.
Oppo Watch 2 işlemci olarak geçen yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon Wear 4100 SoC kullanıyor. Ayrıca, Ambiq tarafından geliştirilen özel bir Apollo 4s yardımcı işlemcisine sahip. Akıllı saatte 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama bulunuyor ve işletim sistemi olarak Android tabanlı ColorOS Watch 2.0 kullanıyor.
Ekstra özellikler arasında 100'ün üzerinde spor modu, 24 saat nabız takibi ve SpO2 kan oksijen takibi bulunuyor. Ayrıca uyku analizi, horlama risk değerlendirmesi ve stres takibi de sahip olduğu özellikler arasında. Bağlantı için Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC, and Bluetooth v5.0 seçeneklerine sahip. LTE sürümü 4G desteği veriyor. 42mm sürümü 360mAh pili ile tek bir şarjla 10 gün dayanıyor. 46mm sürümünde ise 510mAh pil bulunuyor ve dayanma süresi 16 gün.
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